El fill gran de Nuria Roca, arrogant i empipat en un vídeo sorprenent

Nuria Roca i Juan del Val són pares de tres fills, als que intenten mantenir allunyats de la premsa. El més gran d’ells, però, és molt actiu a les xarxes socials i això que la premsa pugui seguir els seus moviments. Gràcies a això, de fet, s’ha sabut que el jove de 20 anys és un gran aficionat als toros.

Ha estat en el seu perfil d’Instagram on ha compartit una fotografia de les festes de poble a les que ha acudit, en les que feien el toro embolado. Aquesta és una pràctica molt criticada i controvertida, en la que els animals corren per un carrer estret amb dues entorxes amb foc a les banyes.

El fill de Nuria Roca, a favor dels toros | Instagram

El fill de Nuria Roca i Juan del Val respon els detractors en un vídeo

Han estat molts els seguidors que han criticat el jove per mostrar-se entusiasmat davant d’una pràctica considerada de maltractament animal en molts indrets. El que més ha sorprès? Que el noi respongui en un vídeo de TikTok amb molta fanfarroneria: “Em doneu la vida, antitaurins enfadats”, titula una publicació que converteix en tota una declaració d’intencions.

Aquí ha mostrat els perfils d’alguns crítics amb ell i ha reconegut que formen “una família de taurins des de petits i orgullosos“: “Un altre any més que vaig a les festes del meu poble, que publico vídeos i que em linxen per privat. Vaig a respondre a un parell d’ells. Aquesta em diu que tant de bo em posessin a mi les boles de foc als ous i que deixi d’avergonyir a la meva mare. Doncs Marta, a l’única a qui li fa vergonya és a tu perquè som una família taurina des de petits i orgullosos, res de què avergonyir-se”.

“Què originals que sou alguns, de debò. Aquí una noia que em seguia i no s’ha adonat que pot deixar de seguir-me en comptes de contestar-me. Em diuen que quina educació m’han donat els meus pares perquè em diverteixo mentre maltracten un animal. Educació la que donaràs tu als teus si escrius a nois de 20 anys per insultar-los. I aquí Carmen que ha decidit criticar com de lleig que sóc”, prossegueix en aquest vídeo.