Forta reprimenda a ‘Masterchef’: “Estàs descentrada, negativa i no ajudes”

Masterchef ha expulsat Xavier Deltell en el programa d’aquest dilluns per culpa d’uns gnocchi que no van entusiasmar. En aquesta emissió, però, ell no ha estat un dels protagonistes. De qui més s’ha parlat ha estat de Lorena Castell, que ha embogit durant la prova d’exteriors i ha necessitat l’esbroncada de Jordi Cruz per adonar-se’n. Els membres del jurat no estan sent tan durs com ho eren en edicions anteriors, una actitud més calmada que li estava posant les coses més fàcils als concursants… fins ara.

A cada edició arriba un programa en què els concursants han d’intercanviar-se els davantals i continuar el preparat que estaven fent els altres. Això mai no agrada, ja que sempre hi ha algú que creu sortir molt perjudicat. Finalment, ha arribat aquesta prova i Lorena Castell no ha dubtat en evidenciar com d’enfadada que estava: “L’altre equip no havia fet res i ens ha deixat un bon merder. Nosaltres teníem elaboracions molt bones, tot estava organitzat. Ells, mentrestant, ho havien fet tot fatal i ara jo he de fer el que pugui com a capitana”.

El problema de base era que ella ja estava de mal humor per una discussió anterior: “Quan has entrat, ja ho has fet amb cara d’enfadada. El canvi de cuina sempre ha existit i cal que reaccionis. Dius que li has deixat tot perfecte a l’altre equip, però ells també tindran les seves coses. Repeteixo que estàs ajudant poc al teu equip. N’ets la capitana! Estàs descentrada i ho estàs veient tot negativament. Estàs molt preocupada, sé que teniu problemes però has de buscar solucions”.

A Lorena se li van cremar els tomàquets i no es va adonar que les salses ja estaven preparades. Jordi Cruz va haver d’entrar a la cuina per ajudar-los i, ni tan sols això va evitar que fossin els perdedors d’aquesta prova.

Daniela Santiago abandona la prova d’exteriors per un problema de salut

Si aquesta edició es caracteritzarà per alguna cosa serà pels abandonaments puntuals que hi ha hagut. En la prova d’exteriors d’aquesta setmana ha estat Daniela Santiago qui ha necessitat sortir i prendre l’aire. Des del principi es queixava que notava molta calor. Va marxar un moment i, en tornar, va adonar-se que no podia continuar.

L’actriu va deixar de cuinar i ja no va tornar perquè “no s’havia recuperat encara”, tal com van comunicar els jutges.