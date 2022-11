Expulsió fulminant a ‘Masterchef’: “Aquest plat no es pot menjar”

Masterchef ha expulsat Pepe Barroso en l’emissió d’aquest dilluns, un model que no ha sabut entendre què havia de fer exactament en la prova d’eliminació. Havia d’elaborar un pa de pessic amb merenga, però no ha sabut calcular les proporcions i tampoc no ha seguit els passos correctes.

El resultat final ha estat un autèntic desastre: “Hi ha un defecte enorme a simple vista i és que has seguit una altra elaboració. Hauria de tenir una textura esponjosa i tu el que has fet és un flam de fruites. No sé què li has posat i què no li has posat, però has fet una recepta que no es pot menjar i que no està bona”, ha etzibat Samantha Vallejo Nágera en una de les valoracions més dures.

Pepe Barroso, expulsat per culpa d’aquestes postres | TVE

Hoy Pepe Barroso se despide de las cocinas de MasterChef Celebrity. Gracias por tu gran trabajo y entrega. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/1tcg9uZWYA — MasterChef (@MasterChef_es) November 1, 2022

Bibiana Fernández, atesa pels metges en la seva visita a Masterchef

El programa d’aquest dilluns contenia una sorpresa per als concursants i per als teleespectadors, la visita exprés de Bibiana Fernández. L’actriu ha reaparegut a plató per ajudar els concursants en una prova que ha acabat malament, ja que ha hagut d’abandonar per un motiu de salut. Els participants havien de cuinar per parelles a dins d’unes jaquetes gegants. Bibiana i Anabel Alonso estaven preparant la seva elaboració quan, de sobte, ha començat a trobar-se malament: “Bibiana s’està marejant molt“, han dit. Ràpidament els sanitaris li han donat aigua i se l’han endut momentàniament per intentar ajudar-la, el que han aconseguit després d’uns minuts de descans. Afortunadament, tot ha quedat en un ensurt.

Bibiana Fernández, atesa pels metges de Masterchef| TVE

Nico Abad demana perdó per les crítiques constants a Daniela Santiago

Nico Abad i Daniela Santiago no estan tenint un concurs molt amigable, el que demostren les constants discussions que estan protagonitzant. Aquest dilluns, el periodista ha acabat demanant-li perdó en adonar-se que s’havia passat en reconèixer que no volia treballar amb ella: “No la vull escollir com a companya d’equip perquè ella cuina molt bé sola, però no en equip. Fins que no faci una bona preparació en equip, continuaré pensant el mateix”.

Poc després, s’ha sentit culpable per la duresa de les seves paraules cap a ella: “Aprofitaré aquests cinc segons per demanar perdó a Daniela. He estat molt desagradable i vull deixar clar que no tinc res en contra teu, així que et demano perdó“.

"Yo no quiero trabajar con Daniela Santiago", Nico Abad es muy claro a la hora de hacer los equipos. ¿Qué te parece su postura?



Ofrecido por Generali Seguros#MCCelebrity pic.twitter.com/xraz0a3gRj — MasterChef (@MasterChef_es) October 31, 2022

I ella responia: “Mai no he estat enfadada amb tu Nico, però m’has atacat de manera innecessària i no m’ho esperava. No sabia què et passava. Jo no soc una dona rancorosa i sempre perdono, però el mal està fet. M’has fet mal”.