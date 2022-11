Errors imperdonables i una doble expulsió a ‘Masterchef’

Masterchef ha sorprès els teleespectadors amb una expulsió doble molt inesperada. El programa de cuina de TVE ha castigat dos dels concursants, els qui s’han quedat a les portes de la primera semifinal d’aquesta edició. Daniela Santiago i Nico Abad han tingut uns errors de principiant que els membres del jurat no podien permetre a hores d’ara… Però com ha anat la cosa?

En la primera prova, l’actriu ja demostrava que aquella no seria una bona nit per a ella. Daniela Santiago no ha convençut amb el plat de cua de toro a l’espanyola i els xefs l’han deixat verda: “La presentació és terrible, hi ha un excés de greix i has arrancat la carn amb les ungles! Tampoc no has fet bé les esterificacions i has tallat les porcions del producte de manera desigual”. Tot malament, el que no l’ajudava a continuar a dins del concurs.

"Yo tengo mucho que agradecer a este programa porque aquí he descubierto que me gusta la cocina y me habéis enseñado muchas cosas". Eres maravillosa Daniela, te adoramos, gracias por tu gran corazón y entrega https://t.co/5KB3O2pkZ4 #MCCelebrity pic.twitter.com/wcPVRVJxD8 — MasterChef (@MasterChef_es) November 14, 2022

Nico Abad, el segon expulsat de la nit

Per a Nico Abad també ha acabat la seva aventura culinària. El periodista esportiu ha estat el segon expulsat d’aquesta setmana, el que no s’esperava gens. La seva elaboració no ha estat gens bona, per això, ja que ha comès un error que els jutges creuen que és de principiant. L’objectiu era recrear un plat de Nandu, el que no ha fet bé perquè s’ha deixat la salsa de la carn i no ha netejat bé la carn: “No pots presentar una carn amb ales encara amb plomes, això està prohibit. També se t’ha cremat la pell de la carn, el que és estrany perquè per dins encara estava crua”.

Hoy despedimos a @nicoabad de las cocinas de #MCCelebrity. Gracias por tu trabajo, entrega, talento y regalarnos lo mejor de ti programa a programa. ¡Te queremos! https://t.co/5KB3O2pkZ4 pic.twitter.com/CSXUa02pIj — MasterChef (@MasterChef_es) November 15, 2022

Tamara Falcó torna a Masterchef com a convidada

Tamara Falcó ha estat la convidada del programa d’aquesta setmana, el que ha permès que l’audiència la tornés a veure a prop del seu amor platònic, Jordi Cruz. Sempre que es veuen evidencien que els agrada flirtejar entre ells, encara que en aquesta ocasió no ha estat tan així.

En arribar a plató l’antiga guanyadora de Masterchef Celebrity 4, reconeixia estar nerviosa. Era d’esperar que li preguntessin si era per tornar a estar a prop del cuiner català, el que ella negava: “No, no… És per tornar a estar a plató”. Moment en què ell ha reconegut que el seu “amor” és cosa “del passat”.