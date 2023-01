Mediaset vol acomiadar Jorge Javier: “Estan calculant quant els costarà”

Jorge Javier Vázquez ha estat el presentador estrella i el protegit de Mediaset durant aquests últims anys. Tots els programes nous els presentava ell sense excepció i sense que ningú no s’atrevís a posar la decisió en dubte. Aquesta tendència ha anat quedant enrere a poc a poc, fins al punt que els rumors sobre el seu acomiadament han agafat força. Durant les darreres setmanes, de fet, ell mateix ha dit que confia que no el facin fora perquè s’ha arribat a veure “amb els dos peus fora”.

Tot ha començat amb el canvi de direcció al capdavant de Mediaset, que ha escollit Borja Prado com a nou líder del grup mediàtic a Espanya. Ell ha aconseguit el que molts abans havien intentat, fer fora Paolo Vasile després d’un munt d’anys en el càrrec. En arribar-hi, s’hauria adonat que la crisi d’audiència que afecta Telecinco podria venir derivada per la manca de renovació de la plantilla. Hi treballen els mateixos des de fa molt de temps i això podria haver cansat els teleespectadors, que opten per sintonitzar la competència.

El Confidencial assegura que el nou director compta amb 100 milions d’euros a la seva disposició, els que li haurien donat per tal de renovar les cares dels principals presentadors. Si realment volen rejovenir la plantilla, un dels primers afectats podria ser Jorge Javier Vázquez perquè és la cara més visible durant més temps. El mitjà assegura que la nova cúpula directiva s’estaria plantejant fer-lo fora. Abans, però, volen calcular “quant els costaria” l’acomiadament perquè ell és un dels privilegiats amb millor contracte.

Jorge Javier Vázquez podria quedar-se sense feina després de molts rumors | Telecinco

Mediaset voldria fer fora Jorge Javier, Toñi Moreno i altres cares conegudes?

Jorge Javier Vázquez és el primer en totes les apostes, ja que fa temps que s’està especulant amb el seu adéu de Telecinco. De moment el que ja han confirmat és la marxa de Toñi Moreno, que havia arribat a ser una de les presentadores més estimades de la cadena. Després de deixar-la un temps sense programa, ara han confirmat que deixa de tenir contracte amb ells i que ha fitxat per TVE. És en aquest moment quan comença a pensar-se qui serà el següent en ser acomiadat. El temps dirà si realment és el presentador de Sálvame o si abans tallen el cap televisivament parlant a algun altre.