Jordi Cruz: “He passat per un període d’ansietat que no es pot repetir”

Diverses revistes han inclòs Jordi Cruz, des de fa anys, en la llista de presentadors de televisió més atractius. El cuiner barceloní continua lligat a l’actualitat gràcies al seu paper a Masterchef, el concurs de cuina de TVE en el que fa de jurat. Aquesta feina la compagina amb la dels seus restaurants, així com amb els contractes de publicitat que té signats amb diferents marques. Una d’elles, una marca coneguda de raspalls de dents, l’ha convidat a un esdeveniment que ell ha aprofitat per respondre les preguntes dels periodistes.

Feia temps que el xef no concedia una entrevista tan personal, per la qual cosa tot el que ha dit ara pot agradar molt als fans més tafaners. Ha parlat sobre la seva vida privada a El Mundo, que s’ha interessat per la seva manera de lligar abans de començar a sortir amb la parella brasilera que té ara: “Les meves armes de seducció sempre han estat el menjar i donar plaer a través dels plats que preparo. Mai no vaig ser guapo ni vaig tenir un somriure atractiu abans d’entrar a Masterchef. A mi les noies del carrer no em veien i deien “ui”. Sortir a televisió et fa més guapo i, en el meu cas, és perquè al costat tinc a Pepe Rodríguez i això fa que sembli resultón“, ha dit tot fent broma.

Jordi Cruz reconeix que es cuida molt més des que apareix a televisió, el que encara el sorprèn: “Jo mai no m’havia cuidat i veia estrany que un cuiner es posés cremes a la cara. Però, és clar, coneixes gent de maquillatge que et van aficionant al tema i ara m’agrada anar al gimnàs i cuidar la meva estètica. Mai no m’he fet un retoc estètic, però ho faré si algun dia sento que vull punxar-me Botox per dissimular una arruga perquè crec que és un bon recurs”.

Jordi Cruz diu que sembla més guapo perquè el posen al costat de Pepe Rodríguez | TVE

Jordi Cruz reconeix que ha patit un període d’ansietat fort

El cuiner té moltes coses entre mans, el que assegura que l’ha arribat a estressar molt durant una època de la seva vida: “Per mantenir-me sa mentalment la veritat és que estic al límit, el meu cos aguanta el que aguanta i faig moltes coses… Vaig passar per un període d’ansietat, però ja em sento millor. Estic curat i soc conscient que no em pot passar més. El problema és que em costa molt dir que no. Masterchef em genera una mica d’ansietat perquè cada any tenim por a què acabi i que ens facin fora, però sempre tornem i ho intentem fer encara millor”.

Jordi Cruz surt amb Rebecca Lima, una arquitecta i influencer brasilera, des de fa més de dos anys. Moltes vegades els han preguntat si passaran per l’altar, però sembla que de moment volen esperar: “Jo ara no tinc temps d’anar al dentista ni de casar-me, però tot arriba. La paraula jubilació no està en el meu vocabulari i tampoc la de vacances, la meva vida és tan entretinguda que no necessito 15 dies lliures. Crec que les coses van passant i tu has de fer el que et faci feliç. Jo no crec que una cerimònia en particular d’un dia et faci més o menys feliç, però si a ella li fa il·lusió ho farem en algun moment”.