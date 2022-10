‘La Resistencia’ censura Jon Kortajarena per ficar la pota greument

Jon Kortajarena apareix en una nova sèrie de Movistar+ en la que interpreta un presentador que fa d’enllaç entre la jet-set i la banda de Los Miami en el tràfic de drogues. Per tal de promocionar aquest projecte nou, el model ha aparegut a La Resistencia i ha estat a punt de fer-la grossa en revelar el nom del famós en qui s’ha inspirat per preparar aquest controvertit personatge. El programa de David Broncano ha hagut de censurar una part de l’entrevista, un fet insòlit que ha cridat molt l’atenció.

La idea inicial era evitar donar el nom del comunicador perquè en aquesta sèrie el venen com a un consumidor habitual de drogues: “Interpreto un presentador de televisió dels anys 90 bastant conegut que es droga molt, que té molt de vici i que fa de pont entre la gent important i Los Miami”. Davant d’aquestes pistes, David Broncano esclatava que sabia a qui es referia… però ràpidament s’adonava que no era qui pensava.

El presentador va insistir en què era important que no digués el seu nom per no humiliar-lo. El problema era que a Jon se li escapava el nom i era llavors quan Broncano reconeixia que tenia raó: “Quan l’he vist de gran m’he preguntat com podia sortir del cotxe i com podia fer les funcions bàsiques d’un ésser humà”.

El programa de David Broncano, forçat a censurar una ficada de pota de Jon Kortajarena

I Jon ha afegit que ell també ha acabat sent conscient que el presentador es drogava molt en aquella època: “Jo era petit i no m’adonava d’aquelles coses, però després en veure-ho…”, deia tot just abans de dir el seu nom en alt. Aquest moment s’ha eliminat del vídeo de l’entrevista, el que han pogut fer en ser un programa que es grava i no és en directe: “Quin error, error enorme noi!”, se sent dir a David Broncano després que el programa hagi tapat el nom amb un xiulet.

Com és habitual en el programa de David Broncano, també li ha preguntat al convidat sobre els diners que té al banc i quantes relacions sexuals ha mantingut en l’últim mes. El model no ha volgut mullar-se i això no ha fet gens de gràcia: “Només diré que tinc molt mala memòria i que, en tots dos casos, crec que n’he tingut més que tu i menys del que m’agradaria”.