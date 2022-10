Gustavo González, acomiadat de ‘Sálvame’ després de ser acusat judicialment

Gustavo González va deixar d’aparèixer a Sálvame el passat mes de març, però des de direcció ningú no s’havia pronunciat al respecte. És més que evident, però, que l’han apartat per la seva implicació a l’Operació Deluxe en què investiguen la vinculació de periodistes amb un agent policial a qui haurien subornat a canvi de poder obtenir informació confidencial sobre desenes de famosos.

Un dels principals noms que van sonar des del principi era el seu, precisament, qui creuen que era qui tenia el contacte d’aquest agent. La prova que ho demostraria serien les seves nòmines, que van augmentar radicalment casualment sempre que treien a la llum una informació d’aquestes obtingudes il·legalment.

El fotògraf no s’havia pronunciat al respecte des de llavors, un silenci que acaba de trencar en una entrevista a La Razón en què confirma que l’han acomiadat: “No van renovar-me el contracte, simplement. S’ha acabat i res més… Em sento orgullós d’haver format part de Sálvame. Vull deixar molt clar que no estic enfadat amb ningú. No m’han donat cap explicació, serà que no els agrado. Però no passa res, va arribar un moment en què els conflictes entre els col·laboradors importaven més que el fet d’aportar notícies. Primava muntar un xou i en aquest programa ningú no és imprescindible”.

Gustavo González, amb problemes judicials greus | Telecinco

Gustavo González parla de la seva nova vida després de Sálvame

“La televisió no és la panacea per a ningú i jo sabia que aquesta era una etapa que acabaria passant. Després de 20 anys en el mitjà, estic molt agraïda per haver participat en programes que són història. Ara estic tranquil, em dedico a la premsa i continuo escrivint i fent reportatges. La televisió va ser una etapa de la meva vida en la que he estat de pas. Ara visc aquesta nova etapa amb humilitat i tranquil·litat, tot centrat en la meva feina i la meva família”, explica.

El que és innegable és que ara deu estar cobrant molts menys diners. Què ha dit al respecte? “Sempre he tingut un sou, no rebia cap plus. Vaig haver d’enviar totes les meves nòmines al jutjat. Era mileurista i només tres mesos vaig cobrar una nòmina més alta”.