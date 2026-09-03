TVE ha donat per acabat l’estiu amb el final de molts dels programes que han omplert la graella mig buida d’aquestes setmanes, com és el cas de l’icònic Grand Prix. Aquest dimecres, el concurs que presenta Ramón García s’ha acomiadat de l’audiència amb una de les finals més igualades de la seva història. Mai no hi havia hagut un resultat tan i tan ajustat, un pràcticament empat que ha deixat tothom sorprès perquè la mecànica de les proves fa difícil que això pugui passar. Si l’estrena havia estat la millor en tres anys, el seu final no ha obtingut l’audiència que s’esperaven… de fet, al llarg d’aquesta temporada, s’han trobat amb xifres molt inferiors a les d’altres anys. El gran desenllaç ni tan sols ha estat líder a la televisió espanyola, el que fa pensar que potser comença a ser un format una mica gastat.
Sigui com sigui, als teleespectadors catalans els ha fet gràcia veure com Polinyà arribava a la gran final. S’ha enfrontat a Quintanar del Rey, a Cuenca, un municipi que els ha acabat guanyant per la mínima per culpa d’un últim error que ha fet ràbia.
I això que Polinyà va començar fort i aviat va deixar clar que anava a matar. Els catalans es van imposar a La Cucaña i també van aconseguir la victòria a Los pingüinos matemáticos, La patata caliente i Alicia en el País de las caidillas. Quintanar del Rey, però, no va trigar a reaccionar i va retallar distàncies amb dues victòries posteriors. El moment més emocionant? Quan van acabar empatant i, a la següent prova, van completar el recorregut de la gimcana amb exactament el mateix temps: 2 minuts i 15 segons. Ramón García va quedar-se amb la boca oberta: “Això no havia passat mai a la història del Grand Prix, és pràcticament impossible”.
A Los troncos locos, els catalans van aconseguir 15 salmons davant dels 10 de Quintanar del Rey. La bona notícia, que van arribar al tram final amb 24 punts, només un per sobre dels seus rivals. Tot estava, per tant, pendent d’un últim joc. Amb la victòria a tocar i un marge mínim, El Diccionario acabaria decidint una final que no es podia haver posat més emocionant.
L’error de Polinyà a l’última prova que els ha tret la victòria
Els dos municipis van anar encertant les seves paraules en les diferents rondes de la prova final del Grand Prix fins arribar a la pregunta definitiva. I va ser aleshores quan Polinyà va cometre l’error que acabaria costant-li el títol. L’equip català va donar per bona la paraula “Cruste”, associant-la al significat proposat d’“aliment cuinat, capa externa daurada i cruixent”. No es tractava d’una paraula real, com ells creien, i aquell “no” va canviar el resultat de la final. Amb només un punt de diferència abans de l’última prova, l’errada dels catalans va permetre que Quintanar del Rey es proclamés campió del Grand Prix del verano 2026.
Ramón García, entre llàgrimes en el comiat de temporada del Grand Prix
Poc abans de conèixer el municipi guanyador, Ramón García també va protagonitzar un dels moments més emotius de la final. Assegut al mig del plató, el presentador va fer balanç de tot el que s’havia viscut durant l’estiu i va voler agrair la feina de l’equip que fa possible el programa. El presentador també va posar en valor tot allò que el programa deixa més enllà de les dades d’audiència. “A vegades no és només l’audiència la part important, sinó el que queda en la memòria i al cor dels programes de televisió”.
“Jo sempre penso que aquest programa no és nostre, és vostre. El Grand Prix és vostre, de totes les famílies que fa 31 anys que ens mireu“, va prosseguir visiblement emocionat.
Ramón García es parte de la historia del Grand Prix y de la memoria de varias generaciones.— Grand Prix del Verano (@GrandPrix_tve) September 2, 2026
Gracias al equipo y a quienes estáis al otro lado por otro verano de diversión y emoción en familia. El Grand Prix se hace para vosotros. 🥹🫶#GrandPrixFinal pic.twitter.com/bLPWrQLmoo
Un Grand Prix que ha entretingut la família un estiu més i que confia a renovar per a l’any següent, malgrat la davallada d’audiència que ha experimentat.