Segona oportunitat per a Alfons Arús: ‘Aruser@s’ també els dissabtes

Alfons Arús estrenarà un programa nou aquest dissabte 17 de desembre, un premi que li ha volgut donar La Sexta gràcies a les bones audiències que està aconseguint amb Aruser@s. El seu és un dels pocs espais de la cadena que triomfa dia rere dia, un èxit que volen repetir amb una nova versió que emetran les tardes dels dissabtes en directe.

A partir de les 15:30 hores, podrem veure l’Alfons i tot l’equip en un programa que farà competència a les pel·lícules de la competència. Encara no s’ha confirmat quant durarà l’emissió, però Telemagazine assegura que la intenció és que estiguin en directe fins a les 20 hores.

Ara acaben de publicar el vídeo promocional, en el que treuen a la llum quin nom han escollit per a aquest projecte: Aruser@s Weekend. Bàsicament el que han fet és afegir la paraula anglesa que significa “cap de setmana” per diferenciar-lo de la seva versió de dilluns a divendres. I quines diferències hi haurà? Des de la direcció diuen que aquest serà un programa diferent: “Els dissabtes no tornaran a ser el mateix. Arriba la millor tarda que puguis imaginar. Diferent, entretinguda, sorprenent, plena de diversió i actualitat. No te la pots perdre“, afirmen.

El que sorprèn és que comenci a les 15:30 hores, mitja hora abans que comenci el magazín de Telecinco que li farà la competència. El mateix presentador ha volgut convidar els teleespectadors a apuntar-se la data en una indirecta que ha deixat anar aquest matí: “Aquest cap de setmana no farà bon temps, així que la millor opció serà quedar-se a casa veient la televisió”.

ESTRENO | SÁBADO 15:30H #Aruseros#AruserosWeekend aterriza esta semana en la tarde del sábado de laSexta



▪️@AruserosLaSexta mantendrá su apuesta por el entrenamiento, el humor y la actualidadpic.twitter.com/B0rZ89JN7t — Telemagazine (@telemgzn) September 12, 2022

Aquesta serà la segona vegada que La Sexta intenta explotar el programa del presentador català. Cal recordar que el novembre del 2019 van començar a emetre una versió nocturna del programa els divendres, però només van emetre’n dues entregues perquè van fer molt mala audiència. A partir d’aquest dissabte tindran una altra oportunitat per captivar els teleespectadors del cap de setmana.