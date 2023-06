Arturo Valls revela la pitjor ficada de pota que ha tingut a la televisió

Arturo Valls triomfa a televisió des de fa anys, un presentador que ha viscut de tot al llarg de tots aquests anys de carrera. L’humorista valencià actualment està presentant Mask Singer, el programa de les màscares d’Antena 3, i acaba de reconèixer que ha estat aquí on ha viscut un moment d’aquells que desitjaries que la terra se t’empassés. I això per què ho diu?

Ho ha explicat en una entrevista a El Hormiguero, en la qual ha assegurat que no sap la identitat dels personatges que hi participen fins que descobreixen qui hi ha a sota de la disfressa. Que no tingui ni idea hauria provocat moments una mica surrealistes i incòmodes, com per exemple quan va confondre una de les famoses que hi participaven.

“Una de les concursants era Latoya Jackson. Quan li vaig veure la cara, ràpidament em vaig adonar que era una Jackson i el primer nom que va venir-me al cap va ser el de la seva germana Janet. Vaig dir que era Janet Jackson, ella se’m va quedar mirant i em va dir un I’m Latoya, imbécil“, ha recordat. Per tal de no deixar-lo en evidència, el programa va considerar que el millor era tornar a gravar el moment i així ho van fer.

Arturo Valls va confondre’s a Mask Singer | Antena 3

Arturo Valls revela la ficada de pota que va fer a la platja amb un fotògraf

I deixant de banda aquesta ficada de pota, què més ha explicat Arturo Valls? Doncs altres equivocacions gracioses. Per exemple, els teleespectadors han rigut quan ha explicat què li va passar a la platja amb un fotògraf.

El presentador estava prenent el sol amb la dona quan, de sobte, s’adonaven que algú estava fent fotografies: “És una situació tensa que no agrada. Jo he vist la meva dona sortir de l’aigua a quatre grapes per tal que no la fotografiessin i, aquell dia, vaig veure que hi havia un fotògraf allà mateix. Vaig apropar-me a ell i li vaig demanar que deixés de fer-nos fotos. Em va mirar i em va preguntar que què li estava dient, que ell estava fent fotografies a Paz Padilla, que la tenia darrere”. Una clatellada que hauria fet aterrar l’ego d’Arturo Valls, que ha volgut recordar l’anècdota amb un somriure.

Arturo Valls i la seva dona han viscut situacions incòmodes | Europa Press

Com es van conèixer Arturo Valls i la seva dona?

Arturo Valls està casat amb Patricia Santiveri i el fill que tenen en comú. Sempre ha intentat mantenir-se allunyat de la premsa rosa i és per això que ha demanat respecte en més d’una ocasió. De la seva història només es coneix el principi, ja que ell mateix la va revelar en un programa d’Ahora Caigo: “Un dia estava en una botiga i, de sobte, vaig sentir que una de les dependentes m’insultava i em deia que havia d’anar amb compte perquè havia estat un inútil i un maldestre. Vaig voler acompanyar-la al cotxe per calmar la situació i, allà, l’esperava la seva germana… que, actualment, és la meva dona. La rància és la meva cunyada“.