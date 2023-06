Arturo Valls revela la peor metedura de pata que ha tenido en televisión

Arturo Valls triunfa en televisión desde hace años, un presentador que ha vivido de todo a lo largo de todos estos años de carrera. El humorista valenciano actualmente está presentando Mask Singer , el programa de las máscaras de Antena 3, y acaba de reconocer que ha sido aquí donde ha vivido un momento de aquellos que desearías que la tierra se te tragara. ¿Y esto por qué lo dice?

Lo ha explicado en una entrevista en El Hormiguero , en la que ha asegurado que no sabe la identidad de los personajes que participan hasta que descubren quién hay debajo del disfraz. Que no tenga ni idea habría provocado momentos un poco surrealistas e incómodos, como por ejemplo cuando confundió una de las famosas que participaban.

«Una de las concursantes era Latoya Jackson. Cuando le vi la cara, rápidamente me di cuenta que era una Jackson y el primer nombre que me vino a la cabeza fue el de su hermana Janet. Dije que era Janet Jackson, ella se me quedó mirando y me dijo un I’m Latoya, imbécil «, ha recordado. Para no dejarlo en evidencia, el programa consideró que el mejor era volver a grabar el momento y así lo hicieron.

Arturo Valls se confundió en Mask Singer | Antena 3

Arturo Valls revela la metedura de pata que hizo en la playa con un fotógrafo

Y dejando de banda esta metedura de pata, ¿qué más ha explicado Arturo Valls? Pues otras equivocaciones graciosas. Por ejemplo, los telespectadores se han reído cuando ha explicado qué le pasó en la playa con un fotógrafo.

El presentador estaba tomando el sol con su mujer cuando, de repente, se daban cuenta de que alguien estaba haciendo fotografías: «Es una situación tensa que no gusta. Yo he visto mi mujer salir del agua reptando para que no la fotografiaran y, aquel día, vi que había un fotógrafo allí mismo. Me acerqué a él y le pedí que dejara de hacernos fotos. Me miró y me preguntó qué le estaba diciendo, que él estaba haciendo fotografías a Paz Padilla, que la tenía detrás». Un zasca que habría hecho aterrizar el ego de Arturo Valls, que ha querido recordar la anécdota con una sonrisa.

Arturo Valls y su mujer han vivido situaciones incómodas | Europa Press

¿Cómo se conocieron Arturo Valls y su mujer?