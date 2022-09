Anabel Pantoja contra ‘Sálvame’: “Tinc ganes d’anar a plató i fotre trets”

Anabel Pantoja ha reaparegut a la portada d’una revista, la que fa servir com a aparador per respondre a tots aquells que l’han criticat recentment per la seva actitud. La neboda d’Isabel Pantoja i col·laboradora de Sálvame té clar que no és ben rebuda pels enfrontaments que ha tingut amb els companys, un clima de tensió que empitjorarà arran de les declaracions incendiàries que acaba de deixar anar.

L’andalusa ha parlat a Lecturas sense pèls a la llengua, fins al punt de reconèixer que a vegades té ganes d’acudir a plató a cremar-ho tot: “No em veig a Sálvame mai més. He vist que hi ha hagut companys als qui no els ha importat que Rafa Mora molesti la meva mare, a qui ha fet patir moltíssim perquè s’ha portat molt malament amb ella. A ell no el perdonaré en la meva punyetera vida, però és que els altres tenien l’orellera posada i han continuat amb el programa com si res”.

“No s’han comportat bé amb la meva mare, que ho ha passat molt malament. Rafa Mora ha estat picant a una dona que està malalta, patint i de baixa. Encara que et diguin certes coses des de direcció, tu has de dir el que vulguis. Si no ho vols dir, doncs no ho dius i que et facin fora”, assegura.

I conitnua: “No puc veure les imatges perquè s’encenen tots els dimonis a dins del meu cos i m’entren ganes d’aparèixer per allà a plató i fotre trets“, etziba amb més contundència que mai. Assegura que no vol tornar al programa del cor, que prefereix centrar-se en els negocis que ha engegat fora de la televisió: “Estic molt contenta perquè les dues coses que tinc fora m’han generat un benefici molt gran des que he marxat i vull continuar en aquesta línia”.

Anabel Pantoja, a la portada de Lecturas

Anabel Pantoja també ha parlat sobre la seva vida amorosa

Per una altra banda, la tertuliana també ha parlat sobre la seva agitada vida amorosa. Els dos titulars més potents tenen a veure amb el seu ex i la seva parella actual. Sobre Omar ha dit que té clar que després de tot el que ha passat entre ells, ja mai no podran tornar a ser amics. I pel que fa a Yulen, reconeix que pensava que l’engegaria després de Supervivientes. De moment ella opta per continuar exiliada de la televisió, ni que sigui per un temps. Ara caldrà veure com es prenen els companys les seves crítiques i si li fan un lloc perquè torni al programa en un futur.