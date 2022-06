Ana Morgade anuncia la cancel·lació sorpresa de ‘Yu, no te pierdas nada’

Ana Morgade ha donat la sorpresa en anunciar el final de Yu no te pierdas nada, l’exitós programa de ràdio que ha estat 10 anys en emissió: “No marxem de vacances, marxem a l’atur”. Aquest divendres emetran l’últim programa, una decisió que ningú no s’esperava. L’espai va començar el 2012 de la mà de Dani Mateo a Los 40 Principales, mentre que ara s’acomiadarà a Europa FM amb Ana Morgade al capdavant des de fa tres anys.

En un missatge molt emotiu, la presentadora ha explicat que estan preparant un comiat molt especial i que espera que els seguidors del programa no se’l perdin: “Dani Mateo va començar aquest programa i jo l’he destrossat, espero que vinguis al comiat per recordar-m’ho”, deia tot fent broma. “I tu, oient, hem crescut amb tu, han estat 10 anys meravellosos intentant que no et perdis res. Hem intentat tenir els millors convidats, els col·laboradors han estat espectaculars. Hem format una comunitat i ha arribat un moment en què hem estat família”.

“Hem passat una pandèmia i hem rigut, jugat, hem ballat, hem gaudit… Estem a punt de plorar i ens ho hem passat molt bé. El millor s’acaba i aquesta etapa també, però continuarem. Hem fet el programa més fresc del que m’han fet fora. El Yu no renova, però vostès són eterns”, ha afegit visiblement emocionada.

Yusers, mañana tendremos un programón especial para despedirnos por todo lo alto. Después de diez años increíbles con vosotros, toca cambio de etapa y mañana pondremos el broche de oro a yu, No te pierdas nada. No te lo vas a perder, ¿verdad? 👉🏻https://t.co/eypF3gQng0 pic.twitter.com/87mpMXgdDA — Vodafone yu (@vodafoneyu) June 29, 2022

Què farà ara Ana Morgade?

La presentadora s’acomiadarà en directe amb un darrer programa molt inesperat. Per tal d’acomiadar-se amb l’humor que la caracteritza, ha deixat caure que potser es fa dissenyadora de cotxes esportius: “No, això no. Jo no sé fer una altra cosa que fer l’imbècil per diners. Així que ho continuaré fent gratis fins que algú em contracti. I què difícil és acomiadar-te… Ara estic sòbria, però això ha estat un somni que ha durat tres anys”.

Ana Morgade anuncia que cancel·len Yu no te pierdas nada | Instagram

Poc després, s’acomiadava d’aquesta feina en el seu perfil d’Instagram: “Aquesta foto és del meu primer dia a Yu. Demà em posaré el mateix vestit per fer-ne l’últim. M’han tocat tres anys de passar-m’ho espectacularment bé. He conegut gent brutal, he après comèdia i sensatesa i m’he sorprès molt amb els meus companys. He tingut un bebè pel camí i cada dia me l’he passat com si fos l’últim. Demà és l’últim de debò i me’l vull passar com el primer, morta de ganes, de nervis i d’il·lusió. Gràcies per veure’ns, per escoltar-nos, per tot. Ha estat una passada“.