Ana Morgade ha fet un al·legat de body positive com pocs se n’havien fet mai. En un context marcat per les mamis influencers i les famoses que es mostren totalment recuperades i estupendes 15 dies després del part, ella ha demostrat que el més habitual és que et quedi la panxa flàccida i que t’aparegui cel·lulitis a la pell. Ara que s’apropa el bon temps, deixem enrere la roba d’hivern i tornen les inseguretats d’ensenyar més carn. La col·laboradora està farta que hi hagi tantes dones preocupades per aquest tema, per què hem de “lluitar” contra la cel·lulitis? No és una malaltia i, des de l’aparador que li ha donat Henar Álvarez a Al cielo con ella, ha volgut ensenyar el seu cos sense filtre.
La seva intervenció al programa de TVE ha estat molt aplaudida. Tant de bo moltes més persones conegudes normalitzessin els cossos reals de debò. Què ha fet? En primer lloc, ensenyar la panxa: “Us ensenyaré la panxa d’una senyora de més de 40 anys que ha donat a llum“. Graciosa i espontània, s’ha espantat quan ha vist que baixava la cremallera més del compte: “Ai, que us ensenyo els Països Baixos… que, a més a més, jo no me l’afaito així que si baixo una mica surt el tigre. Es veu bé la panxa? Vinga, enfoca-la bé, això és“, ha dit mentre movia la panxa perquè es vegi realment.
“Si arribeu vives a la meva edat i heu donat a llum, us sortiran el que jo dic els tres somriures“, ha dit abans d’enumerar -i ensenyar- els tres plecs que se li formen. “El primer somriure neix just a sota que és com s’alegra el cos de veure’t. El segon apareix a la zona del melic quan t’asseus una mica, veus, el somriure del gat. I, el tercer, que és el meu preferit és el bigoti de Dali que està a dalt de tot”.
Ana Morgade y su lección de ‘body positive’: “La barriga de una señora de más de 40 años que ha dado a luz”.#alcieloconella pic.twitter.com/A9QYaueXBE— ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) April 14, 2026
En aquest punt, la presentadora també ha volgut sumar-se a aquesta tendència i li ha recordat que també pots tenir el quart somriure en cas que hagis donat a llum amb cesària: “Mira, jo en tinc un quart… la cicatriu de la cesària“. Ana Morgade, que va tenir un part natural, li ha dit que aquesta ella no la té: “Bé, millor que surti per allà a què t’obrin les abdominals”, ha lamentat. I la col·laboradora li ha seguit el joc: “No, pitjor és que el demanin per Amazon”.
Molts aplaudiments a Ana Morgade per mostrar la realitat del cos de la dona
Feia falta que algú ensenyés la realitat del cos del postpart, encara que no sigui un postpart immediat. El cos de la dona canvia inevitablement després d’un embaràs i, amb l’edat, cada cop és més difícil mantenir el to i la musculatura al seu lloc. A les xarxes socials, la gran majoria d’usuaris han aplaudit el gest valent d’Ana Morgade. Els has de tenir molt ben posats per mostrar-se així en antena, però el que pot arribar a ajudar aquesta naturalitat i transparència a altres dones és incalculable.
La perfecció que veiem a través de les xarxes socials i les revistes no és la realitat de la gran majoria de dones. S’ha parlat molt de l’acceptació del cos, sigui normatiu o no, però realment estem en un punt on ja no se’t critiqui si publiques una foto amb aquests tres somriures a la panxa? Hi ha hagut crítiques a la seva intervenció, per descomptat, gent que encara no accepta que la naturalitat és la millor arma contra les comparacions tòxiques que encara estan a l’ordre del dia.
Ana Morgade s’ha coronat i ha fet un favor a moltes de les dones que ja temen fer el canvi d’armari. El cos de la dona és perfecte tal com és i aquesta ha de ser la realitat més estesa.