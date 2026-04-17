Ana Morgade ha hecho un alegato de body positive como pocos se habían hecho antes. En un contexto marcado por las mamis influencers y las famosas que se muestran totalmente recuperadas y estupendas 15 días después del parto, ella ha demostrado que lo más habitual es que te quede la barriga flácida y que te aparezca celulitis en la piel. Ahora que se acerca el buen tiempo, dejamos atrás la ropa de invierno y vuelven las inseguridades de mostrar más carne. La colaboradora está harta de que haya tantas mujeres preocupadas por este tema, ¿por qué tenemos que «luchar» contra la celulitis? No es una enfermedad y, desde el escaparate que le ha dado Henar Álvarez en Al cielo con ella, ha querido mostrar su cuerpo sin filtro.

Su intervención en el programa de TVE ha sido muy aplaudida. Ojalá muchas más personas conocidas normalizaran los cuerpos reales de verdad. ¿Qué ha hecho? En primer lugar, mostrar la barriga: «Os mostraré la barriga de una señora de más de 40 años que ha dado a luz«. Graciosa y espontánea, se ha asustado cuando ha visto que bajaba la cremallera más de la cuenta: «Ay, que os enseño los Países Bajos… que, además, yo no me lo depilo así que si bajo un poco sale el tigre. ¿Se ve bien la barriga? Venga, enfócala bien, eso es«, ha dicho mientras movía la barriga para que se vea realmente.

«Si llegáis vivas a mi edad y habéis dado a luz, os saldrán lo que yo llamo las tres sonrisas«, ha dicho antes de enumerar -y mostrar- los tres pliegues que se le forman. «La primera sonrisa nace justo debajo que es como se alegra el cuerpo de verte. La segunda aparece en la zona del ombligo cuando te sientas un poco, ves, la sonrisa del gato. Y, la tercera, que es mi favorita es el bigote de Dalí que está arriba del todo».

Ana Morgade y su lección de ‘body positive’: “La barriga de una señora de más de 40 años que ha dado a luz”.#alcieloconella pic.twitter.com/A9QYaueXBE — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) April 14, 2026

Los tres sonrisas de la barriga de Ana Morgade | TVE

En este punto, la presentadora también ha querido sumarse a esta tendencia y le ha recordado que también puedes tener la cuarta sonrisa en caso de que hayas dado a luz con cesárea: «Mira, yo tengo una cuarta… la cicatriz de la cesárea«. Ana Morgade, que tuvo un parto natural, le ha dicho que esa ella no la tiene: «Bueno, mejor que salga por ahí a que te abran los abdominales», ha lamentado. Y la colaboradora le ha seguido el juego: «No, peor es que lo pidan por Amazon».

Henar Álvarez muestra la cicatriz de su cesárea | TVE

Muchos aplausos a Ana Morgade por mostrar la realidad del cuerpo de la mujer

Hacía falta que alguien mostrara la realidad del cuerpo del posparto, aunque no sea un posparto inmediato. El cuerpo de la mujer cambia inevitablemente después de un embarazo y, con la edad, cada vez es más difícil mantener el tono y la musculatura en su lugar. En las redes sociales, la gran mayoría de usuarios han aplaudido el gesto valiente de Ana Morgade. Los tienes que tener muy bien puestos para mostrarse así en antena, pero lo que puede llegar a ayudar esta naturalidad y transparencia a otras mujeres es incalculable.

La perfección que vemos a través de las redes sociales y las revistas no es la realidad de la gran mayoría de mujeres. Se ha hablado mucho de la aceptación del cuerpo, sea normativo o no, pero ¿realmente estamos en un punto donde ya no se te critique si publicas una foto con estas tres sonrisas en la barriga? Ha habido críticas a su intervención, por supuesto, gente que aún no acepta que la naturalidad es la mejor arma contra las comparaciones tóxicas que aún están a la orden del día.

La colaboradora ha hecho un alegato de body positive | TVE

Ana Morgade muestra la celulitis en un vídeo muy aplaudido | TVE

Ana Morgade se ha coronado y ha hecho un favor a muchas de las mujeres que ya temen hacer el cambio de armario. El cuerpo de la mujer es perfecto tal como es y esta debe ser la realidad más extendida.