Andreu Buenafuente i Berto Romero, junts gràcies a una ampolla de xampany

Andreu Buenafuente i Berto Romero estrenen la versió televisiva de Nadie sabe nada, el programa que locutaven a la cadena SER. La parella còmica treballa junta des de fa pràcticament dues dècades, un munt d’anys que els han ajudat a entendre’s i entretenir els fans amb el seu humor. Per tal de promocionar aquest projecte nou, han concedit una entrevista a El Mundo en què treuen a la llum com es van conèixer i com van ser els inicis de la seva relació professional.

Andreu Buenafuente estava conduint per Passeig de Gràcia quan va escoltar, per casualitat, el programa de Berto Romero a Ràdio 4: “Em vaig adonar que aquell grup s’assemblava a nosaltres i allà va començar tot. Després ens vam conèixer quan vaig anar a veure la seva funció al Teatreneu, quan vam prendre’ns una copa junts”.

Andreu Buenafuente va crear un petit programa per a Berto, una primera posada en escena que no va anar gens bé: “Vam fer dues edicions del programa i em van fer fora… El presentava jo i no va anar gens”, reconeix el Berto. No obstant això, van prendre’s l’acomiadament amb humor. L’Andreu, de fet, reconeix que li va fer mal haver-los de fer fora i que els va voler trucar.

La seva sorpresa? Que Berto i el seu grup es van presentar allà amb xampany calent per brindar amb ells: “Em vaig adonar que eren uns cretins com jo gràcies a aquell xampany calent, gràcies al qual vaig voler continuar treballant amb ell i per això el vaig trucar per al programa d’Antena 3. Aquell xampany calent va salvar-li la vida a ell i a la nostra relació”.

Buenos días, corazones. La brújula Norte Magnética te espera para hacerte un lío con tu futuro. Llámala y si tarda mucho en contestarte es porque está haciendo caja. pic.twitter.com/cN10aMCfBx — Nadie Sabe Nada (@NaideSabeNada) June 28, 2022

Andreu Buenafuente parla de la cancel·lació de Late Motiv

Des de llavors ha passat molt de temps i han col·laborat en molts programes. Aquesta relació s’ha mantingut forta i estable, el que no tothom entén: “El meu entorn sempre em deia que Berto era el meu amiguet d’aquell moment i que tot canviaria. La gent continua sorprenent-se en veure que fa 17 anys que treballem junts. La gent sempre busca la confrontació, però no hi ha crisi entre nosaltres”.

Andreu Buenafuente va anunciar la sorprenent cancel·lació de Late Motiv fa ara sis mesos, un programa que presentava a Movistar+ al que sempre ha dit que li tenia molta estima. En les primeres declaracions després del seu final, deixa clar que no sent rancor: “El programa em va omplir molt perquè era la continuació dels altres late nights que havia fet. Entenc que la cancel·lació va ser un motiu d’intriga, però no és més que una empresa que decideix acabar amb una producció i la vida continua. Aquest negoci és així”.

Andreu Buenafuente parla de la cancel·lació de Late Motiv | Movistar+

La productora d’Andreu Buenafuente, El Terrat, ha unit Barcelona i Madrid durant més de 20 anys tal com aplaudeix el seu director: “Sempre m’ha fet sentir bé crear comunicació i cocapitalitat. Quan vam començar a Antena 3, jo sempre deia “Bona nit des de Barcelona”. No era casual, ja que volia dir que fèiem comèdia des de Barcelona i que no passava res, que a Madrid podien continuar rient com si res. Es va demostrar que no passava res”. A més a més, Berto afegeix que tenia una mica de pànic perquè havia fet tota la carrera a Catalunya. Finalment, diu que va agradar-li molt rebre una bona acollida.