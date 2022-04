Silvia Abril parla del matrimoni amb Andreu Buenafuente: “El poso nerviós”

Silvia Abril ha viatjat fins a les Illes Maldives en companyia de Toni Acosta. Les dues actrius han passat uns dies plens d’aventures gràcies a Jesús Calleja, que els ha descobert uns dels racons més espectaculars de tot el món en l’estrena de la nova temporada de Planeta Calleja. Les hem pogut veure nedar entre taurons, a bord d’un vaixell… i també rebent l’esbroncada d’un dels instructors, que les va deixar verdes per no prendre-s’ho seriosament: “A sota de l’aigua no poder fer cap ximpleria, no es fa broma a sota de l’aigua ni s’intenta que l’altre rigui”.

L’actitud de les dues amigues va canviar radicalment, el que va donar ales al presentador per preguntar-li a Silvia Abril si sempre ha tingut tanta gràcia i tan poc sentit del ridícul. Ha estat llavors quan la catalana feia un parell de confessions sobre el seu matrimoni amb Andreu Buenafuente: “Sóc així, tal com mostra el personatge. I, és clar, faig que Andreu i la meva filla passin molta vergonya aliena… Ara bé, a mi m’encanta. Sé que l’Andreu es posa nerviós, però així li activo la circulació. Tots dos ens dediquem a l’humor, però ell és un home del Renaixement: molt creatiu i amb moltes facetes interiors com l’escriptura, la pintura i els programes. Jo li embolico l’agenda i li complico la vida, mentre que ell sempre vol estar a casa i jo li genero projectes fora de casa”.

.@silviabril y Toni Acosta , en el estreno de los nuevo de #PlanetaCalleja 😍



Esta noche, a las 22:45h en Cuatro con @JesusCalleja 👏 https://t.co/E2YuOt5VJh pic.twitter.com/nMVdt4xC8B — Cuatro (@cuatro) April 20, 2022

El programa ha tingut moments molt emotius, fins al punt que les dues actrius han acabat plorant i agraint al programa l’oportunitat de deixar-les que coneguessin un paisatge tan maco a sota de l’aigua: “Sóc una altra persona, què fort! Tinc ganes de plorar… Encara no em crec el que hem fet. Ha estat meravellós. Quan ho penses, t’emociones en pensar tota la vida que hi ha a sota de l’aigua. Com pot ser? Mai no havia bussejat i això ha estat possible gràcies a vosaltres”, deien emocionades.