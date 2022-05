Contundent reflexió de Sandra Barneda sobre la baixa menstrual

Sandra Barneda està d’enhorabona. La presentadora catalana tornarà a estar al capdavant de dues edicions més de La isla de las tentaciones, que començarà a gravar-se aquest estiu. Els teleespectadors del reality de Telecinco tenien clar que havia de ser ella l’estrella una vegada més, tenint en compte que s’ha acabat convertint en un dels seus símbols. En el seu perfil d’Instagram s’ha mostrat molt il·lusionada, contenta de tornar a la República Dominicana per ajudar les parelles a descobrir si realment volen continuar junts o si opten per trencar definitivament la relació.

Sandra Barneda, contenta amb la renovació de La isla de las tentaciones | Telecinco

Sandra Barneda, a favor de la baixa menstrual

Deixant la feina de banda, la presentadora ha volgut donar la seva opinió sobre un tema d’actualitat. Parlem de la baixa menstrual, una iniciativa aprovada al Congrés que permetrà que les dones puguin demanar la baixa en cas de patir una menstruació molt dolorosa. I què ha dit la periodista? Ha basat la columna de La Vanguardia precisament en aquest tema, el que li ha donat ales per compartir una reflexió al respecte.

“Recordo que fa uns quants anys vaig descobrir que quan una dona no tenia capacitat de tenir un orgasme es deia que tenia una misteriosa malaltia anomenada histèria, la que es curava a base de masturbació assistida per alleugerir els símptomes. No va ser fins al 1951 quan l’Associació Americana de Psiquiatria va desacreditar la malaltia i la va qualificar de mite. La raó no era una altra que la sexualitat femenina semblava no existir i que gaudir en aquest món només es limitava als homes”, explica. I partint d’aquest context, passa a analitzar la situació actual: “No és d’estranyar, encara que m’escandalitzi, que encara hi hagi homes que banalitzin la menstruació i el dolor que provoca en algunes dones fins al punt d’impossibilitar-les durant unes hores o dies”, explica.

Sandra Barneda continua amb la seva reflexió: “Hi ha experiències que si no les vius, és impossible extreure conclusions i més sobre allò del que pràcticament no es parla i quan es parla és per desvirtuar-lo: “Quin dia que tens” o “Segur que tens la regla”. Se sent culpa quan fa mal, no pots anar a treballar i no està considerat com una possible baixa: simplement no existeix. Se sent vergonya quan se’t taca el vestit o el pantaló i es riuen de tu a l’escola. Sents soledat per totes aquelles situacions en què la dona i la menstruació s’han sentit incompreses i jutjades. Sémper va tractar erròniament de fer un tuit que rebatia les paraules de la ministra Montero, però si ens permetem parlar sense empatia en temes que ens afecten a tots, com col·laborar perquè la societat sigui més inclusiva o justa, continuarem avançant amb el pes d’una motxilla carregada de pedres”.

Sandra Barneda dona la seva opinió sobre la baixa menstrual | Telecinco

La periodista deixa clar que Espanya va a la cua pel que fa a aquest tema, ja que a Japó, Corea o Indonèsia sí que hi ha baixa laboral per dolor menstrual. Tenint en compte que aquests no són exemples de societats igualitàries, precisament, hem de plantejar-nos per què en comptes de polemitzar i ofendre. Sandra Barneda continua amb la reflexió: “Tota dona que pateix dolors menstruals forts canviaria poder anar a treballar en comptes d’haver d’estar estirada en el llit recargolant-se de dolor. No hem de banalitzar, sinó escriure realitats per sobre de la ignorància i els mites. Si l’excepció confirma la regla, el dolor menstrual ha de modificar també la llei“, considera Sandra Barneda en un escrit que ha compartit en el seu perfil d’Instagram.