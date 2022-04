Nagore reflexiona sobre la ruptura amb Sandra Barneda en un text colpidor

La ruptura de Nagore Robles i Sandra Barneda va sorprendre molt els seus seguidors. La parella televisiva sortia des de feia sis anys, encara que ja havien estat una temporada separades. La segona oportunitat que es van donar tampoc no va tenir un bon resultat, per la qual cosa van optar per separar els seus camins. Des que ho van deixar, no se les ha tornat a veure juntes. Elles, però, asseguren que mantenen una boníssima relació igualment. Aquest cap de setmana, la presentadora de Sobreviviré i Baila conmigo ha compartit una reflexió al respecte en el seu perfil d’Instagram.

Moltes fans de Nagore l’estarien enviant missatges en els que li demanen consells sobre la manera d’afrontar una ruptura sentimental. Ella ha volgut contestar amb un missatge llarg, sincer i treballat: “He llegit tants missatges semblants, que he decidit escriure això ara quan estic plorant a llàgrima viva i sento que he de ser honesta amb vosaltres”, engega.

“Si algú creu que una ruptura no fa mal, que no provoca vertigen, que no et fereix l’ànima i el cor, que no deixa un buit enorme, que no sents un abisme gegant davant teu… s’equivoca. Llegir ara això de “una altra porta s’obrirà i vindrà alguna cosa bona” és una merda i una frase buida. Fa mal, trenca i és insuportable. La teoria està molt bé, però la pràctica és horrible, trista i molt difícil. Aquesta és la meva realitat. Cada persona portem una creu, un pes, un dolor. Ara bé, tots ens aixequem cada matí amb un sentiment que tenim com poden. No podem tenir respostes a tot, ni tranquil·litzants, antiinflamatoris o consells per a cada moment. M’imagino un missatge que diu alguna cosa així, com un rètol enorme que et donarà llum en les nits més fosques”, prossegueix la presentadora.

Sandra Barneda i Nagore, amb una empresa en comú després de la separació | Europa Press

Així que a tu, que busques força i potser no la trobes, que necessites escoltar consells i avui no els sents, que busques senyals i avui no en trobes… Grava’t això, que confiïs en tu, en la teva intuïció, en la teva força. Tot serà com hagi de ser. Tots i totes hem passat per alguna cosa insuportable, tots hi passarem. No estàs sol ni sola. Continua caminant. Aixeca’t i eixuga’t les llàgrimes”, els aconsella.

Ella assegura que llegir els missatges d’ànims que li envien l’han ajudat molt: “Sentir el poder positiu que t’arriba des de les xarxes socials em fa bé i em reconcilia amb elles. Et deixo una abraçada aquí, per a tu, perquè la facis servir quan la necessitis”.