Nagore Robles torna a quedar-se sense programa a Mediaset

Nagore Robles ha rebut males notícies. La presentadora no té sort a la feina, ja que no ha funcionat cap dels programes que li han proposat en els darrers mesos. Primer va ser Sobreviviré, un programa gamberro que emetien de matinada, en el que entrevistava algun dels personatges de moda en aquell moment a Telecinco. L’audiència era pèssima, de tal manera que la cadena va decidir cancel·lar-ho. Des de llavors havia estat sense cap espai propi, així que només la podien veure quan col·laborava en diverses realities com a comentarista.

El fracàs del seu programa propi no va desanimar Mediaset, que volia continuar apostant per ella. Va ser per això que van crear Baila conmigo, un programa de cites de només quaranta minuts de durada que emeten a Cuatro cada nit entre les 20:50 h i les 21:30 h. L’espai ha rebut moltes crítiques perquè no és gens innovador, mentre que tampoc no hi conviden personatges nous. És el de sempre amb els mateixos de sempre, el que ha avorrit els teleespectadors. El Confidencial assegura que la productora ha decidit treure’l de la graella, quan no ha passat ni tan sols un mes de la seva estrena.

Les audiències del Baila Conmigo de Nagore, pèssimes

No ha complert les expectatives, així que Mediaset tornarà a deixar sense programa a la presentadora basca. Segons aquest mitjà digital, Baila conmigo estarà en antena fins a la primera setmana de maig i a partir d’allà el deixaran en un calaix mentre pensen què fer-ne.

Les audiències estan sent summament dolentes, el que explica i dona arguments a la decisió dràstica de la productora. La xifra més elevada que han aconseguit aquesta setmana és un 2,3%, un autèntic desastre que tampoc no els deixava gaire marge de maniobra. Ara la pregunta que se’n deriva és què faran en la franja que deixen lliure. El més lògic seria que allarguessin Cuatro al día fins llavors, tot recuperant el seu antic horari. Aquesta és la teoria que també sosté el mitjà que treu a la llum aquesta exclusiva.

Nagore Robles canvia de casa

Des que Nagore trenqués la relació amb la presentadora catalana Sandra Barneda, que tenia clar que la vida li canviaria radicalment. El primer pas era començar a compartir la custòdia dels dos gossos que comparteixen, el que ara serà més difícil perquè la basca ha decidit canviar de casa i traslladar-se. Així ho anunciava aquesta setmana per sorpresa, quan preguntava als seguidors què creien que havia d’anunciar: “Si ho esbrineu, ho comparteixo amb vosaltres”. Un dels fans encertava i li deia que creia que s’estava traslladant, per la qual cosa ella es veia forçada a compartir-ho.

Nagore no ha durat gaire en el pis en el que estava fins ara, tenint en compte que s’hi va traslladar a principis del 2021. Era llavors quan lamentava que el temporal de Madrid li havia dificultat el trasllat, un procés en el que torna a estar immersa ara: “No sabeu com de feliç que estic ara que arribo a la meva nova llar. Diuen que els trasllats estressen i us asseguro que mai l’he viscut d’una manera tan relaxada com ara… i això que aquest és el meu trasllat número 12”.

Nagore Robles es trasllada | Instagram

De moment no ha volgut donar més detalls sobre aquesta casa nova, un projecte que de ben segur que afronta amb molta il·lusió. Fins ara vivia en un pis a Chueca, un dels barris més populars de Madrid. Es trobava molt a prop de la casa de la seva ex, el que feia còmode per a elles poder anar intercanviant-se els gossos de manera sovint. Ara canvia d’ubicació, encara que no se sap ben bé en quina zona de Madrid haurà volgut provar sort.