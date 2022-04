Sofía Cristo parla com mai de la seva relació amb Nagore Robles

Sofía Cristo ha donat una entrevista al programa ‘Deluxe’, de Telecinco, i ha parlat com mai no ho havia fet de la seva relació amb Nagore Robles. La filla de Bárbara Rey i Ángel Cristo ha reconegut “no m’interessa gens el que li passi a Nagore, la nostra relació va acabar malament”. Sofía va ingressar en una clínica de desintoxicació i s’ha queixat que mentre ella lluitava contra la seva addicció a les drogues, la presentadora “estava a les televisions parlant de mi”.

Però no només això, sinó que ha anat més enllà: “Mentre jo estava al centre ella ja estava amb una altra persona refent la seva vida”. “Si us plau, rasqueu vosaltres, jo no vull parlar d’ella. A ella sempre li ha agradat molt parlar de les seves parelles a la televisió, menys de Sandra Barneda, perquè és una persona molt respectada. Però no vull parlar més de Nagore”, ha dit la DJ.

“Jo a Sandra li tinc molta admiració. No vinc aquí a parlar d’elles, jo vinc aquí perquè soc Sofía Cristo”, ha defensat, mentre que Kiko Hernández insistia en demanar-li que expliqués com es va assebentar que Nagore tenia una altra parella mentre ella estava al centre de desintoxicació. “Jo no necessito parlar d’una exparella meva per venir a la televisió”, ha continuat defensant Sofía, sense voler donar més detalls de Nagore.

“No m’agrada parlar d’ella”, ha insistit, tot i que ha donat alguna explicació més, i ha explicat que quan ella va decidir internar-se en un centre per a tractar el seu problema d’addiccions Nagore estava al seu costat: “Ella i jo estàvem juntes, ho vam tornar a intentar sense que ho sabéssiu la premsa, ho vam fer encara que no sortís a la llum però alhora ella va començar amb una altra persona mentre continuava venint a televisió a parlar de mi”.

A més, creu que totes dues van idealitzar la relació que tenien: “Les dues estàvem en un moment de moltíssima festa i de moltíssima bogeria, les dues, no només jo, les dues, i se’ns va anar moltíssim de les mans (…) Ella després va entrar en un reality i en aquest moment jo vaig perdre el control del tot, quan ella va sortir no va trobar en mi el que esperava ni jo tampoc vaig saber portar la situació (…) La relació va anar morint pel consum i pel desamor”.

“A mi no m’agradava la manera en la que ella em tractava i a ella cada vegada li agradava menys com jo em relacionava amb el consum”, ha conclòs Sofía Cristo.