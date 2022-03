Sandra Barneda homenatja la mare amb una foto antiga i un escrit feminista

Sandra Barneda ha volgut sumar-se a les proclames feministes del 8M i ha publicat una fotografia antiga que li serveix d’homenatge a la mare. La presentadora catalana de Telecinco ha compartit una imatge de quan ella tenia quatre anys, en la que es veu la seva mare intentant arreglar la seva bicicleta. Aquest gest, tradicionalment lligat als homes, dona ales a la periodista i escriptora per aplaudir la mare en el Dia Internacional de la Dona: “Aquesta sóc jo amb tres o quatre anys, tot admirant la meva mare mentre arregla la meva bicicleta… la meva joguina preferida. El meu món estava en les seves mans. Jo encara ignorava que molt món li donava l’esquena a la meva heroïna, la meva mare, aquesta superdona… pel simple fet de ser dona“.

Ara, en veure la fotografia, reflexiona sobre la unió i el desig d’igualtat: “Porta segles de retard, massa anys per no sentir les ferides de l’ànima de les nostres dones, les que tant van fer per nosaltres. Heroïcitat com la de la meva mare mentre arreglava la meva bicicleta, arreglant el meu món perquè sigui la dona que sóc avui. Que no se’ns oblidi. Feliç dia de la dona”.

Sandra Barneda fa un homenatge a la mare el 8M | Instagram

La presentadora ha estat notícia recentment per la seva separació de Nagore Robles, la col·laboradora de Telecinco amb la que coincidia en diversos realities. No se les ha tornat a veure juntes des que confirmessin que han trencat la relació després de sis anys, però ambdues es mostren contentes i felices en aquest nou camí. Triomfades en televisió i també personalment, encaren un nou projecte separades però amb molt de respecte i estima entre elles. De fet, fa poques hores, Nagore publicava una llista de les presentadores de Telecinco amb qui millor relació té i afegia una fotografia de Sandra. Amb això tornen a demostrar que continuaran estimant-se i que la seva relació serà sempre cordial, ja que la ruptura ha estat amistosa i continuen desitjant-se el millor l’una per a l’altra.