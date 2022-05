Oriana Marzoli, agredida en una discoteca

Oriana Marzoli torna a ser al centre de la polèmica. L’extronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ ha estat víctima d’una agressió en una discoteca simplement per haver saludat a un amic. A través de les seves xarxes, la influencer ha volgut contar pas a pas el trist episodi que ha viscut i com se sent en aquests moments, tot i que ha avisat que donarà la seva versió més detallada pròximament en el seu canal de mtmad.

Ho ha fet a través d’uns stories d’Instagram tot just després d’haver patit aquesta agressió, segons recull Outdoor. Amb el pit encara ressentit, Oriana Marzoli no ha volgut quedar-se callada i ha relatat els fets tal com els ha viscut. Encara sorpresa per la inexplicable reacció, en el que semblava una nit tranquil·la de ball, s’ha convertit per a ella en un malson si s’ha de jutjar per les seves paraules.

“Si us explico el que acabo de viure… Mare meva, quina por! Quina vergonya i que malament tot“, ha començat dient per a posar en context seguidament als seus seguidors del que ha passat. Tot s’ha desencadenat quan Oriana s’ha acostat a saludar amb dos petons a un vell amic i la parella d’aquest no s’ha pres gens bé aquest acostament de la influencer i ha reaccionat.

Sense entendre el que estava passant, la concursant de realities de Telecinco s’ha vist embolicada enmig d’una situació molt desagradable on ha sortit ferida. L’ofesa per la salutació d’Oriana Marzoli li ha llançat a aquesta una copa i també li ha esgarrapat el pit, tal i com ha mostrat als seus fans, en un atac de gelosia. “S’ha tornat boja la noia”, ha dit encara molt alterada la veneçolana després de l’incident.

Oriana a ‘La casa fuerte’ | Telecinco

Oriana i el seu gosset han estat atacats alhora

Aclarint abans de res, que la noia de la qual ha estat víctima de l’agressió no és famosa i que no s’explica per a res aquest comportament tan extrem, Oriana Marzoli també ha volgut respondre a totes aquestes dones que la critiquen o que li mostren odi a les xarxes: “Això no és ni mig normal. Després demanem igualtat entre dones, que ens respectem“, ha sentenciat per la desagradable experiència que ha viscut i alguns dels missatges que li han arribat.

D’aquesta manera, la coneguda influencer ha tornat a veure’s embolicada en un episodi molt desagradable, però no és això el que més la preocupa. Igual que el que ha viscut Oriana, també el seu gosset Coqui ha estat atacat aquests dies, i ara aquest i que es curin les seves ferides són la seva màxima prioritat.