Mor l’emblemàtica ventríloqua ‘Mari Carmen y sus muñecos’ al 80 anys

El món de l’espectacle està de dol. L’emblemàtica ventríloqua espanyola María del Carmen Martínez-Villaseñor Barrasa, més coneguda com a ‘Mari Carmen y sus muñecos’ ha mort aquesta nit als 80 anys després de patir una fatídica caiguda a Tenerife, lloc on residia actualment. Una tràgica notícia que ressona entre el món de l’espectacle, ja que era una figura icònica del món de l’espectacle i l’humor, coneguda arreu del territori.

Mari Carmen va revolucionar per complet el panorama de l’humor a les dècades dels vuitanta i noranta. Però no ho va fer ella sola, sinó que ho va fer amb l’ajuda dels seus quatre ninots, unes figures que, ajudades de la veu de la ventríloqua, cobraven vida per representar als seus personatges: Nícol, l’ànec castís i irreverent; Daisy l’adolescent replicaire i desllenguada; Rodolfo, el lleó sensible i delicat i el que possiblement és la seva marioneta més entranyable que va calar profund entre tota la seva audiència; Doña Rogelia, l’anciana rondinaire i rondinaire. Les xarxes s’han omplert ràpidament de mostres de condol per part de tota la comunitat.

Una estrella de la televisió

Amb el pas dels anys, Mari Carmen va aconseguir convertir la ventrilòquia en un fenomen. Fins a tal punt que alguns programes de televisió, com ‘Cine de Barrio‘ de TVE, reclamaven les seves aparicions. Més endavant, a mesura que el seu nom es convertia en un dels pilars de la cultura espanyola, María del Carmen Martínez va passar a conduir espais humorístics a la televisió, com ara ‘Humor cinco Estrellas‘ de Telecinco o ‘Ay mi vida’ a televisió espanyola.

La seva última aparició a la televisió, però, va ser uns quants anys més tard dels seus programes en antena. Durant la dècada del 2010-2020, Mari Carmen va fer una aparició estel·lar al famós programa ‘La que se avecina’. Ella s’interpretava a si mateixa en aquest episodi i anava a fer un ‘show’ de ventrilòquia acompanyada dels seus quatre ninots. Aquest fragment del capítol de la sèrie espanyola serà, doncs, l’última vegada que podrem veure i recorda amb afecte i estima les actuacions de ‘Mari Carmen y sus muñecos’