Boticaria García, farmacèutica: «El dèficit de vitamina D és un dels més habituals, fins al 80% en presenta nivells baixos»

Portes setmanes sentint un cansament que no s’explica amb l’horari laboral. T’aixeques sense energia, l’ànim va fent bots i culpes l’estrès o el canvi d’estació. Però, i si et diguéssim que el problema no és a la teva agenda, sinó en el que li falta al teu organisme?
Els experts en nutrició han llançat un avís seriós: Espanya, el país amb la millor dieta del món, pateix un dèficit nutricional silenciós. És tan comú que l’hem normalitzat, però té conseqüències directes sobre el teu sistema immune i la teva capacitat de concentració.
El problema que ningú veu en l’analítica
Estem parlant d’una carència que no entén d’edats ni de classes socials. Encara que el sol brilla als nostres carrers durant gran part de l’any, la realitat és que l’estil de vida actual —encallats en oficines i enganxats a pantalles— ha provocat una caiguda en picat dels nivells de vitamina D en la població general.
No és una moda passatgera ni un consell de xarxes socials sense fonament. L’evidència és aclaparadora i els especialistes coincideixen: l’estil de vida modern ha sabotejat la nostra principal font d’obtenció natural. El que abans era un procés automàtic, avui requereix una estratègia conscient.
Per què no n’hi ha prou amb sortir al carrer
Ens han repetit fins a la sacietat que amb una passejada al sol n’hi ha prou. Spoiler: no n’hi ha prou. Factors com la latitud, l’hora del dia, l’ús de fotoprotectors o fins i tot la mateixa pigmentació de la nostra pell limiten dràsticament la síntesi d’aquesta vitamina tan crucial.
No intentis suplementar-te pel teu compte sense una analítica prèvia. Un excés de certes vitamines pot ser contraproduent. Consulta sempre amb el teu metge o nutricionista abans de fer el pas.
L’impacte d’aquest dèficit va molt més enllà d’uns ossos forts. La vitamina D funciona com una hormona que regula centenars de processos biològics. Quan els seus nivells cauen, el teu cos comença a emetre senyals d’alarma que solem ignorar o confondre amb l’esgotament quotidià.
L’estratègia per revertir el dany
¿Què fer llavors per recuperar l’equilibri? El primer pas és, indiscutiblement, la revisió mèdica. Una analítica senzilla et dirà exactament on ets. No juguis a les endevinalles amb la teva salut ni gastis diners en suplements que potser no necessites en la dosi que compres.
Paral·lelament, la dieta juga el seu paper, encara que és limitat. Aliments com el peix blau, els lactis enriquits o el rovell d’ou han de ser presents a la teva nevera. No són la solució màgica, però són els fonaments sobre els quals construir un estat nutricional sòlid.
El canvi real comença al teu rebost
És moment de deixar de ser espectadors de la nostra pròpia salut. La informació és poder, i saber que aquest dèficit és tractable hauria de donar-te un respir. No estàs malalt, simplement estàs operant amb una bateria que no arriba al 100% de la seva capacitat.
La propera vegada que et sentis sense forces, no busques un altre cafè per sobreportar la tarda. Mira cap als teus hàbits, escolta els experts i, sobretot, demana aquesta analítica que podria retornar-te la vitalitat que donaves per perduda. ¿No creus que ha arribat el moment de prendre’t de debò el que passa sota la teva pell?