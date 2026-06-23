Boticaria García, farmacéutica: «El déficit de vitamina D es uno de los más habituales, hasta el 80% presenta niveles bajos»

Llevas semanas sintiendo un cansancio que no se explica con el horario laboral. Te levantas sin energía, el ánimo va en altibajos y culpas al estrés o al cambio de estación. Pero, ¿y si te dijéramos que el problema no está en tu agenda, sino en lo que le falta a tu organismo?

Los expertos en nutrición han lanzado una advertencia seria: España, el país con la mejor dieta del mundo, sufre un déficit nutricional silencioso. Es tan común que lo hemos normalizado, pero tiene consecuencias directas sobre tu sistema inmunológico y tu capacidad de concentración.

El problema que nadie ve en la analítica

Estamos hablando de una carencia que no entiende de edades ni de clases sociales. Aunque el sol brilla en nuestras calles durante gran parte del año, la realidad es que el estilo de vida actual —atrapados en oficinas y pegados a pantallas— ha provocado una caída en picado de los niveles de vitamina D en la población general.

No es una moda pasajera ni un consejo de redes sociales sin fundamento. La evidencia es abrumadora y los especialistas coinciden: el estilo de vida moderno ha saboteado nuestra principal fuente de obtención natural. Lo que antes era un proceso automático, hoy requiere una estrategia consciente.

Por qué no basta con salir a la calle

Nos han repetido hasta la saciedad que con un paseo al sol es suficiente. Spoiler: no es suficiente. Factores como la latitud, la hora del día, el uso de fotoprotectores o incluso la misma pigmentación de nuestra piel limitan drásticamente la síntesis de esta vitamina tan crucial.

No intentes suplementarte por tu cuenta sin un análisis previo. Un exceso de ciertas vitaminas puede ser contraproducente. Consulta siempre con tu médico o nutricionista antes de dar el paso.

El impacto de este déficit va mucho más allá de unos huesos fuertes. La vitamina D funciona como una hormona que regula cientos de procesos biológicos. Cuando sus niveles caen, tu cuerpo comienza a emitir señales de alarma que solemos ignorar o confundir con el agotamiento cotidiano.

La estrategia para revertir el daño

¿Qué hacer entonces para recuperar el equilibrio? El primer paso es, indiscutiblemente, la revisión médica. Un análisis sencillo te dirá exactamente dónde estás. No juegues a las adivinanzas con tu salud ni gastes dinero en suplementos que quizás no necesites en la dosis que compras.

Paralelamente, la dieta juega su papel, aunque es limitado. Alimentos como el pescado azul, los lácteos enriquecidos o la yema de huevo deben estar presentes en tu nevera. No son la solución mágica, pero son los cimientos sobre los cuales construir un estado nutricional sólido.

El cambio real comienza en tu despensa

Es momento de dejar de ser espectadores de nuestra propia salud. La información es poder, y saber que este déficit es tratable debería darte un respiro. No estás enfermo, simplemente estás operando con una batería que no llega al 100% de su capacidad.

La próxima vez que te sientas sin fuerzas, no busques otro café para sobrellevar la tarde. Mira hacia tus hábitos, escucha a los expertos y, sobre todo, solicita ese análisis que podría devolverte la vitalidad que dabas por perdida. ¿No crees que ha llegado el momento de tomarte en serio lo que sucede bajo tu piel?