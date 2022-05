Lequio acusa els seus companys de programa de classistes

Alessandro Lequio és, sens dubte, un dels tertulians més polèmics dels programes del cor. Els col·laboradors de ‘El Programa de Ana Rosa’ estaven debatent l’estratègia d’Ignacio de Borbón a ‘Supervivientes’ i les crítiques dels seus companys cap a ell en relació a la seva falta d’activitat a l’illa.

L’italià ha comparat l’actitud dels concursant amb el bullying: “Si això passés en una escola, estaríem parlant de coses lletges. Però aquí és només oportunisme per a posar a la palestra aquell a qui veuen diferent”. Malgrat l’oposició d’opinió contrària a la dels seus companys, Lequio ha assegurat que “van per ell perquè no els agrada, però no han donat ni una sola raó de convivència per a posar-lo a la picota“. A més, ha comparat les accions d’Ignacio amb altres concursants: “A Kiko Matamoros la majoria de les vegades el veiem tirat dormint a terra i ningú li diu absolutament res”.

Pepe del Real i Alessandro Lequio | Telecinco

Finalment, i davant la interrupció del periodista Pepe del Real assenyalant l’edat de Kiko, Lequio ha esclatat contra el seu company: “Deixa’m acabar, collons! Estic fins als nassos de tenir a algú que estigui embrutant les meves converses!”. Tot i això, Pepe ha continuat: “Tu veus que s’està caient la lona i veus al Borbó que continua menjant. Què es creu, el rei?”. Després del comentari, Lequio ha acusat el seu company per usar un cert qualificatiu: “‘El Borbó’, aquí està el classisme! No t’agrada perquè es diu Borbó, ho has dit tu mateix!”.

“Petitesa mental”

La discussió entre els col·laboradors ha continuat, i el periodista ha afegit: “Ell és el líder i ha de col·laborar, és molt fàcil”. Lequio no s’ha tallat i ha insultat directament als seus companys: “En el fons és paletisme, això vostre. Aquell a qui veieu diferent és a qui critiqueu”. En aquest moment, Paloma García-Pelayo ha cridat la seva atenció, demanant que no deixés que el seu entusiasme el traeixi: “Estàs parlant de classisme i estàs dient que són ximples?”. Pepe del Real ha tirat encara més llenya al foc, somrient: “Per la boca mor el peix!”. Mentrestant, Alessandro ha continuat: “És petitesa mental, de persona obtusa. En el fons la reacció d’aquesta gent cap a un cognom, el que demostra és paletisme perquè és així”.

“Estic d’acord que a vegades van per ell sense motiu, però està poc actiu”, ha aclarit García-Pelayo en relació a les al·lusions de l’italià. A més, la periodista ha comentat: “El que em sembla contradictori és que utilitzis un argument de classisme dient ximple a la resta del món i que t’atreveixis en aquest moment, a la persona que t’està portant la contrària en un debat, dir-li “des de la teva petitesa”.