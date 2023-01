Yolanda Ramos lamenta cobrar menys per culpa del seu caràcter

Yolanda Ramos ha estat una de les convidades de Las tres puertas, el programa de María Casado que han relegat sorprenentment a La 2. L’actriu barcelonina s’ha mostrat simpàtica i tan natural com sempre, d’igual manera que ha tornat a demostrar que és transparent i no té pèls a la llengua. L’hem vist confessat, visiblement emocionada, que està preocupada perquè no travessa un bon moment personal.



L’actriu de La que se avecina ha parlat obertament de la depressió que ha travessat recentment, encara que ara ha volgut donar més detalls i ha deixat anar uns comentaris impactants: ”A vegades penso que no estic preparada per a la vida. Això és el que sento a dins de l’ànima, un buit que sento perquè sí i que s’accentua quan realment tinc alguna cosa dolenta. Jo mateixa em dic que estic farta d’això, sobretot d’aquesta sensibilitat extrema que he heretat de la meva mare”.

L’actriu es troba en un moment complicat | RTVE

Yolanda Ramos reconeix que està travessant ”una mala temporada” i que espera deixar-la enrere: ”A mi no em van preguntar si volia venir a la vida. Ara soc aquí i he de tirar endavant”. I per què se sent així? La seva teoria és que té a veure amb l’edat i amb la dura infància que va tenir: ”Vaig ser una nena molt sensible i em feia infeliç que els meus pares no tenien bona relació, el soroll dels cotxes, la llum fluorescent. Vaig patir, els meus pares em van donar el que van poder però ho passava molt malament”.

Tampoc no creu que la societat actual es trobi en un bon moment: ”La gent està cansada, molt cansada. És per això que la gent no surt al carrer a reclamar els nostres drets. Pensa que estem tenint els fills tard perquè quan tenim l’edat de tenir-lo pràcticament estem estudiant encara, ja que hem de treballar mentre estudiem per poder pagar els estudis”.

Yolanda Ramos lamenta cobrar menys que altres actrius

Per una altra banda, la intèrpret ha volgut lamentar que li estiguin pagant menys que a altres companys de professió. Per què creu que passa això? Curiosament, per la seva sinceritat: ”Si algú em tracta malament només a mi no tinc la cara de dir-ho perquè em sembla absurd. Ara bé, sempre ho revelo si sé que hi ha moltes víctimes darrere. Per aquesta sinceritat meva, la gent aprofita per pagar-me menys… Em passa sempre, suposo que perquè sembla que estigui boja. Estic segura que si vingués amb una actitud com la del meu personatge de Paquita Salas em pagarien molt més”.

“Crec que per culpa del meu caràcter no em prenen seriosament, per la meva sinceritat i humilitat. Soc incapaç d’enganyar encara que tampoc no soc una santa. I el problema és que considero que no m’he acabat de creure la meva carrera i valia. Jo vaig començar des de zero al Molí de Barcelona, una sala mítica, quan tenia 25 anys. Era joveneta, sí, però tampoc no tenia 17 anys”, ha reflexionat en una entrevista molt sincera.