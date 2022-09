Xavi Coral treu a la llum la curiosa història d’amor amb la seva dona

Xavi Coral forma part de les cares conegudes més estimades de TV3 gràcies al Telenotícies, programa en el que ha estat lligat durant molts anys. Com és habitual en els altres presentadors de la casa, tampoc no se sap gaire sobre la seva vida privada. Davant d’això, molts dels seus fans han connectat amb RAC1 aquest dimecres per seguir l’entrevista que ha concedit a Islàndia. En ella, s’ha sincerat i ha tret a la llum informació desconeguda sobre la seva història d’amor amb la dona.

La Meritxell i el Xavi van casar-se fa 25 anys, un matrimoni més que estable amb una història molt curiosa darrere: “El grup d’amics, que érem de la colla de Terrassa, vam sortir una nit entre el 1991 i el 1992. Sortíem de nit els caps de setmana i sortíem molt. Un d’ells, l’Òscar, va trobar nòvia en una sala de festes que estava entre Sabadell i Terrassa. A dins hi havia una casa que no es veia i era del Carlos, on fèiem els sopars i les festes”.

“La qüestió és que una nit érem els vuit nois i la nòvia, la Gemma. Ella ens va dir que s’avorria molt perquè era l’única noia i d’aquí vam fer una aposta. Havíem d’anar tots a Terrassa i cadascú havia de trobar una noia en una hora per portar-la i fer una festa tots junts a la discoteca. Vam actuar amb rapidesa i vam trobar una noia cadascú. En el meu cas, vaig anar a buscar una noia que ja coneixia i li vaig dir que havia de venir a una festa amb mi perquè sinó faria el ridícul”, ha afegit.

L’amor ha triomfat en el grup d’amics del Xavi Coral

“Les amigues li preguntaven si estava segura perquè no em coneixia tant, però finalment va venir amb mi. Aquella nit devia haver-hi un encanteri o una alineació d’estrelles, ja que tots ens vam acabar casant amb les noies que vam portar aquella nit. Tots fa 25 anys que estem casats amb elles! Ens vam casar tots el mateix any i continuem junts, no hem tingut cap crisi. De fet, ara anirem plegats a Jordània”, ha explicat en unes declaracions que han fet molta gràcia i que han sorprès els oients del programa.

Gràcies a aquest relat hem pogut conèixer una mica més sobre la vida privada del presentador del TN, que no acostuma a donar informació sobre la seva vida fora del plató.