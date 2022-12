Virginia Maestro, traumatitzada pel tracte que va rebre a ‘OT’

Virginia Maestro va guanyar la sisena edició d’Operación Triunfo, un concurs en el que va destacar per la seva veu però també per ser la preferida de Risto Mejide. Els seus companys no la van tractar gaire bé, tenint en compte que va sortir d’allà sense amics i protagonitzant moltes discussions. La cantant ha reaparegut ara, després de catorze anys, en una entrevista bomba a Socialité en la que ha carregat contra la seva experiència d’una manera brutal.

El missatge que es va emportar del seu pas pel programa no va ser positiu, precisament: “Em va quedar clar que creien que no em mereixia el premi. Per Operación Triunfo vaig pagar un preu més alt del que em podia imaginar… Hi havia una falta d’humanitat molt gran. Fins fa no tant no podia parlar d’aquest tema sense enfonsar-me moltíssim. Jo no vaig fer les regles i, sense fer res, em vaig convertir en algú entre la crítica i la polèmica només per ser com soc”.

“Només diré que a l’Acadèmia hi ha més d’un i més d’una gilipolles. Jo representava una amenaça per a les persones que m’increpaven contínuament i que es mofaven de mi. Vaig aguantar durant tres mesos en el paper que em va tocar, però sentia vergonya de mi mateixa. Tota la vena creativa se’m va bloquejar molt i em costava molt compondre, però m’alegro d’estar tornant al meu ésser. No m’afecten les paraules de les altres”.

Virginia Maestro parla del seu pas per Operación Triunfo | TV3

Virginia Maestro respon a les crítiques d’una antiga companya

Aquesta setmana ha tornat a ser notícia perquè una companya d’edició ha carregat contra ella en unes declaracions cruels: “Virginia és una mústia, sempre ho ha estat. Té la mateixa gràcia que un enciam, cap ni una”. I què ha dit ella al respecte? Ha deixat clar que ja no li molesta que la critiquin: “Per a què algú et faci mal, la gent t’ha d’importar o ha d’haver-hi una estima que no va haver-hi ni hi haurà. Gairebé em sento afalagada perquè sembla que li continuï molestant una mica”.