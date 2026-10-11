Tomàs Molina ha estat un dels homes de la setmana, ja que tothom volia saber què estava passant meteorològicament parlant i quan acabarien uns aiguats que han encès totes les alarmes. L’hem vist en un munt de programes de televisió, també al Loft‘ d’EVA on ha concedit una entrevista divertida que permet conèixer-lo una mica més. Com viu aquesta inestabilitat l’home del temps de TV3? Ha sorprès, per exemple, que asseguri que mai no surt amb paraigua de casa encara que sàpiga perfectament que aquell dia plourà: “M’agrada la sensació de mullar-me sota la pluja“.
Aquests han estat dies moguts per als meteoròlegs, però, ell assegura que als professionals els hi és igual, realment, si plou o fa sol: “Al final, ho haurem de pronosticar igual. És veritat que els dies de sol són més fàcils de pronosticar, però cada dia passen moltes coses amb el vent o altres fenòmens”. Els dies de tant temporal impliquen més feina perquè els entrevisten més i, segons Tomàs Molina, perquè suposen “més pressió“. Prova d’això? Que aquesta setmana hagi estat barallat amb el seu company, el Francesc Mauri: “Ell diu que divendres vinent farà sol i jo no hi estic d’acord, crec que hi haurà algun ruixat. Ja veurem qui té raó“.
Els meteoròlegs ho viuen, està clar, però també ho fa la gent que consumeix els seus programes. Tomàs Molina confessa que hi ha hagut gent que s’ha arribat a enfadar “i molt” amb ell per culpa d’un pronòstic erroni: “Crec que es pensen que tenim poders… I us he de dir que als meus fills sempre els hi he dit que, si volien, jo podia arreglar-los el temps. Al final, l’únic que fem és intentar fer un bon pronòstic però sense poders”. Mai no l’han amenaçat, diu, però sí que l’han esbroncat: “Sempre dic que m’acabaran matant per culpa d’una mala predicció i no és broma… Com el llibre aquell que començava amb l’assassinat d’un meteoròleg, ara no recordo si era el Mauri o jo qui moria abans”.
Quin percentatge d’encert tenen les prediccions de Tomàs Molina?
Fa molts anys que veiem a primera línia el Tomàs Molina, un home del temps que presumeix de tenir un percentatge d’encert prou alt: “D’un 112%“, etziba entre riures. “No sempre l’encertem, però la gent ens segueix mirant així que això vol dir que una mica bé ho fem”. En la mateixa línia, quan li pregunten quin és el seu fenomen meteorològic preferit: “M’és indiferent, aquell que hagi encertat… perquè, si fallo, em fa ràbia”. Això sí, és una mica masoquista perquè diu que la seva estació preferida és la tardor perquè hi ha molta activitat: “A l’estiu m’avorreixo molt perquè cada dia he de parlar del sol i de la calor“. La bona notícia per a ell, que els pròxims mesos tindran més precipitacions del normal.
En aquesta entrevista, Tomàs Molina ha reconegut que molta gent l’aturava pel carrer quan el veia. Ell donava per fet que volien aprofitar haver-se’l trobat per preguntar-li sobre el temps i, per això, s’hi avançava i els feia el pronòstic en persona. El problema? Que molts d’ells només volien saludar-lo i es quedaven pasmats quan sentien que responia així: “Em miraven malament mentre pensaven que era boig”. Una intervenció a la ràdio que farà gràcia als seus fans.