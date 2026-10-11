Tomàs Molina ha sido uno de los hombres de la semana, ya que todo el mundo quería saber qué estaba pasando meteorológicamente hablando y cuándo terminarían unos aguaceros que han encendido todas las alarmas. Lo hemos visto en un montón de programas de televisión, también en el Loft‘ de EVA donde ha concedido una entrevista divertida que permite conocerlo un poco más. ¿Cómo vive esta inestabilidad el hombre del tiempo de TV3? Ha sorprendido, por ejemplo, que asegure que nunca sale con paraguas de casa aunque sepa perfectamente que ese día lloverá: «Me gusta la sensación de mojarme bajo la lluvia«.

Estos han sido días movidos para los meteorólogos, pero él asegura que a los profesionales les da igual, realmente, si llueve o hace sol: «Al final, lo tendremos que pronosticar igual. Es verdad que los días de sol son más fáciles de pronosticar, pero cada día pasan muchas cosas con el viento u otros fenómenos». Los días de tanto temporal implican más trabajo porque los entrevistan más y, según Tomàs Molina, porque suponen «más presión«. ¿Prueba de ello? Que esta semana haya estado peleado con su compañero, el Francesc Mauri: «Él dice que el próximo viernes hará sol y yo no estoy de acuerdo, creo que habrá algún chubasco. Ya veremos quién tiene razón«.

Los meteorólogos lo viven, está claro, pero también la gente que consume sus programas. Tomàs Molina confiesa que ha habido gente que se ha llegado a enfadar «y mucho» con él por culpa de un pronóstico erróneo: «Creo que piensan que tenemos poderes… Y os tengo que decir que a mis hijos siempre les he dicho que, si querían, yo podía arreglarles el tiempo. Al final, lo único que hacemos es intentar hacer un buen pronóstico pero sin poderes». Nunca lo han amenazado, dice, pero sí que lo han regañado: «Siempre digo que me acabarán matando por culpa de una mala predicción y no es broma… Como aquel libro que empezaba con el asesinato de un meteorólogo, ahora no recuerdo si era el Mauri o yo quien moría antes».

¿Qué porcentaje de acierto tienen las predicciones de Tomàs Molina?

Hace muchos años que vemos a Tomàs Molina, un hombre del tiempo que presume de tener un porcentaje de acierto bastante alto: «De un 112%«, dice entre risas. «No siempre acertamos, pero la gente nos sigue mirando así que eso significa que algo bien hacemos». En la misma línea, cuando le preguntan cuál es su fenómeno meteorológico preferido: «Me es indiferente, aquel que haya acertado… porque, si fallo, me da rabia». Eso sí, es un poco masoquista porque dice que su estación preferida es el otoño porque hay mucha actividad: «En verano me aburro mucho porque cada día tengo que hablar del sol y del calor«. La buena noticia para él, que los próximos meses tendrán más precipitaciones de lo normal.

Tot el que ha explicat Tomàs Molina | 3Cat

En esta entrevista, Tomàs Molina ha reconocido que mucha gente lo detenía por la calle cuando lo veía. Él daba por hecho que querían aprovechar haberlo encontrado para preguntarle sobre el tiempo y, por eso, se adelantaba y les hacía el pronóstico en persona. ¿El problema? Que muchos de ellos solo querían saludarlo y se quedaban pasmados cuando oían que respondía así: «Me miraban mal mientras pensaban que estaba loco». Una intervención en la radio que hará gracia a sus fans.