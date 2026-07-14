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Tamara Gorro haurà de ser operada d’urgència: “Emocionalment no estic bé”
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Jennifer Navarro
Jennifer Navarro
14/07/2026 16:47

Tamara Gorro ha preocupat els seguidors amb un anunci que ja sospitaven. La influencer ha dit que estarà uns dies allunyada de les xarxes socials perquè s’ha de sotmetre a una operació d’urgència, una intervenció que arriba després de molts mesos de proves mèdiques. La col·laboradora de televisió ha volgut explicar en primera persona la situació per evitar especulacions: “No desapareixeré, simplement estaré uns dies absent. No crec que calgui generar misteri, és millor ser directa i dir la veritat”.

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Sense revelar el diagnòstic, el que diu que “no importa”, ha insistit que és una decisió personal: “El diagnòstic és igual, com si fos una hemorroide”. Té clar que prefereix viure aquesta situació “en la intimitat”, tant per ella com per la seva família i els seus metges. Els fills encara són petits i vol evitar que arribi a les seves orelles cap informació sobre ella. Després de moltes proves, ha arribat el moment de “posar-hi remei, estrènyer el cargol i ja està”.

Tamara Gorro, amb un problema de salut greu que ve de lluny

En un missatge publicat a Instagram, Tamara Gorro ha recordat que feia mesos que ja no es trobava bé: “Recordeu que fa uns mesos estava una mica delicada, al llit i envoltada de metges?“. Des d’aleshores, segons explica, s’han succeït les exploracions fins a prendre “la millor decisió”: “No la que m’hauria agradat, però sí la millor, n’estic convençuda”, diu.

La influencer, sempre molt transparent amb els seus seguidors, ha admès que el més difícil està sent la càrrega emocional: “Soc molt sincera i no ho estic portant bé. Emocionalment no estic bé i no ho estic portant bé“, ha confessat.

La col·laboradora de televisió explica per què estarà desapareguda uns dies - Instagram
La col·laboradora de televisió explica per què estarà desapareguda uns dies | Instagram

Durant aquests dies ha decidit desconnectar completament per centrar-se en la recuperació: “No atenc trucades ni llegeixo missatges de WhatsApp”. Vol centrar-se en la preparació d’una operació que confia que vagi bé i que, inevitablement, marcarà el seu estiu: “Aquest any canvio el juliol a Eivissa per un llit a Madrid… faré veure que estic pitjor a casa perquè em facin més carícies”.

Tamara Gorro no ha explicat què és exactament el que té, però ha volgut comunicar el motiu de la seva futura absència per evitar especulacions i els molts missatges de “què t’ha passat i on ets?”. “El que no vull és fingir aquí que tot està bé quan no ho està, no m’agrada mentir”, ha insistit. Ara, afronta aquest nou obstacle amb optimisme: “Toca tornar a donar una puntada de peu a aquesta pedra que se’ns posa al camí… però sempre amb ganes i actitud“.

Aquest no és el primer cop que Tamara Gorro apareix des de l'hospital - Instagram
Aquest no és el primer cop que Tamara Gorro apareix des de l’hospital | Instagram

El seu perfil d’Instagram s’ha omplert de comentaris de fans que li han desitjat que la intervenció sigui un èxit i pugui tornar a la seva rutina sense cap seqüela.

Tamara Gorro

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