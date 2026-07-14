Tamara Gorro ha preocupado a los seguidores con un anuncio que ya sospechaban. La influencer ha dicho que estará unos días alejada de las redes sociales porque tiene que someterse a una operación de urgencia, una intervención que llega después de muchos meses de pruebas médicas. La colaboradora de televisión ha querido explicar en primera persona la situación para evitar especulaciones: «No desapareceré, simplemente estaré unos días ausente. No creo que haga falta generar misterio, es mejor ser directa y decir la verdad».

Sin revelar el diagnóstico, lo que dice que «no importa», ha insistido en que es una decisión personal: «El diagnóstico es igual, como si fuera una hemorroide». Tiene claro que prefiere vivir esta situación «en la intimidad», tanto por ella como por su familia y sus médicos. Los hijos todavía son pequeños y quiere evitar que llegue a sus oídos cualquier información sobre ella. Después de muchas pruebas, ha llegado el momento de «ponerle remedio, apretar el tornillo y ya está”.

Tamara Gorro, con un problema de salud grave de larga data

En un mensaje publicado en Instagram, Tamara Gorro ha recordado que hacía meses que ya no se encontraba bien: «¿Recordáis que hace unos meses estaba un poco delicada, en la cama y rodeada de médicos?«. Desde entonces, según explica, se han sucedido las exploraciones hasta tomar «la mejor decisión»: «No la que me habría gustado, pero sí la mejor, estoy convencida», dice.

La influencer, siempre muy transparente con sus seguidores, ha admitido que lo más difícil está siendo la carga emocional: «Soy muy sincera y no lo estoy llevando bien. Emocionalmente no estoy bien y no lo estoy llevando bien«, ha confesado.

La colaboradora de televisión explica por qué estará desaparecida unos días | Instagram

Durante estos días ha decidido desconectar completamente para centrarse en la recuperación: «No atiendo llamadas ni leo mensajes de WhatsApp». Quiere centrarse en la preparación de una operación que confía que salga bien y que, inevitablemente, marcará su verano: «Este año cambio el julio en Ibiza por una cama en Madrid… haré ver que estoy peor en casa para que me den más caricias».

Tamara Gorro no ha explicado qué es exactamente lo que tiene, pero ha querido comunicar el motivo de su futura ausencia para evitar especulaciones y los muchos mensajes de «¿qué te ha pasado y dónde estás?». «Lo que no quiero es fingir aquí que todo está bien cuando no lo está, no me gusta mentir», ha insistido. Ahora, afronta este nuevo obstáculo con optimismo: «Toca volver a dar una patada a esta piedra que se nos pone en el camino… pero siempre con ganas y actitud«.

Este no es el primer vez que Tamara Gorro aparece desde el hospital | Instagram

Su perfil de Instagram se ha llenado de comentarios de fans que le han deseado que la intervención sea un éxito y pueda volver a su rutina sin ninguna secuela.