Sandra Barneda ha deixat els teleespectadors de Telecinco amb la boca oberta en treure a la llum que un famós molt conegut va intentar lligar amb ella. La presentadora, que mai no ha ocultat la seva homosexualitat, hauria rebut una oferta de Bertín Osborne que demostra que ell ho intenta amb totes les noies amb qui acaba creuant-se. El cantant i presentadora l’hauria convidat a casa seva com a tàctica de flirteig.

En un principi, la barcelonina assegurava que no volia donar detalls d’aquesta anècdota. No ha trigat gaire en fer-ho, però: “No he tingut res amb ell, però sí una molt bona relació”, deia misteriosa. Poc després, reconeixia que va haver-hi un moment en el qual Bertín va sentir “una atracció” cap a ella.

I com va anar la cosa? Sandra Barneda explica que Bertín va intentar anar al llit amb ella “a la seva manera“. I en què consisteix aquest mètode? “Em va convidar a la seva finca. Li vaig dir que li agraïa, però que no hi aniria i que no passava res. I vosaltres, companys, sou uns traïdors i no penso dir res més”, deia tot criticant que l’haguessin forçat a compartir aquesta història amb l’audiència.

Sandra Barneda revela que un famós va voler lligar amb ella | Telecinco

Bertín Osborne ha assegurat haver mantingut relacions amb més de 1.000 dones

Visiblement incòmoda, ha intentat canviar de tema i restar-li importància. Sigui com sigui, amb això ha afegit més llenya al foc contra un presentador de qui es parla moltíssim sobre la seva vida extramatrimonial. Amb un altre fill a punt de néixer, s’han conegut tres amants més de Bertín Osborne en poc més d’un mes.

Cal recordar que el 2014, Bertín va sotmetre’s a un polígraf al Sálvame Deluxe en què va assegurar que havia mantingut relacions íntimes “amb més de 1.000 dones”. La seva última dona formal, Fabiola Martínez, ha reconegut aquesta mateixa setmana que s’ha desenamorat d’ell i que ja ha deixat d’afectar-li que aparegui una amant rere una altra. Sap que li va ser infidel unes quantes vegades, un seguit de traïcions que no hauria perdonat.

Bertín Osborne hauria intentat lligar amb Sandra Barneda | Europa Press

La vida sentimental de Bertín Osborne continua protagonitzant portades, un tema del que sembla que la premsa rosa no es cansa d’especular.