Sandra Barneda revela quina ha estat la pitjor estafa que ha patit

A Sandra Barneda li està costant fer bona audiència a Así es la vida, el programa de Telecinco que substitueix Sálvame a les tardes d’entre setmana. És per això que s’ha anat reformant a mesura que han anat passant els dies, un magazín que cada vegada parla més de premsa del cor perquè sembla que és això el que interessa als teleespectadors d’aquesta franja horària. La periodista catalana s’està esforçant i ha estat en ple directe que ha volgut deixar-se anar i revelar una anècdota personal.

En aquest cas, ha recordat una estafa que va patir fa molt de temps. La periodista estava de viatge a Portugal, més concretament de visita a Lisboa. En aquestes vacances, va optar per passar una estona en un mercat de mobles antics i aquí hauria viscut una situació que recorda amb amargor: “Recordo que em van estafar de mala manera… em van estafar bé, bé i bé. De fet, em fa vergonya explicar-ho fins i tot”, començava.

Sandra Barneda explica com van aconseguir estafar-la en unes vacances a Lisboa

Les expectatives estaven molt altes. Què li devia passar? Primer de tot, ens hem de situar més de 20 anys enrere en el temps: “Em trobava en el típic mercat de mobles antics, que m’agraden molt. De sobte, van venir a oferir-me un telèfon mòbil, un Nokia d’aquests de forma hexagonal. L’home em va dir que me’l deixava molt barat, però vaig dir que no en un principi. L’home ens va anar seguint i, finalment, li vaig dir al meu amic que ens el podíem quedar perquè realment ens l’oferia per molt poc”.

Un cop va acceptar comprar-li, va donar-li els diners i va rebre el telèfon a canvi. Quin era el problema? Que realment no era un mòbil, sinó un sabó amb un teclat a sobre. Els companys li han preguntat com és possible que no se n’adonés abans, davant del que ella s’ha defensat: “El primer telèfon que em va ensenyar sí que era real! El problema és que quan el vaig haver pagat l’home em va fer el canvi. Em vaig quedar amb la saboneta a la mà i vam intentar córrer darrere d’ell, ja que era jove, però no els vam atrapar”.

Sandra Barneda relata com la van estafar fa uns anys | Telecinco

Una història que deixa clar que ens poden estafar a tots en un moment de distracció. Famosos i anònims, víctimes d’uns enganys que han sabut aprofitar d’altres amb males intencions.