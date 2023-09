Sandra Barneda ha dejado los telespectadores de Telecinco con la boca abierta al sacar a la luz que un famoso muy conocido intentó ligar con ella. La presentadora, que nunca ha ocultado su homosexualidad, habría recibido una oferta de Bertín Osborne que demuestra que él lo intenta con todas las chicas con quien acaba cruzándose. El cantante y presentadora lo habría invitado en su casa como táctica de flirteo.

En un principio, la barcelonesa aseguraba que no quería dar detalles de esta anécdota. No ha tardado mucho al hacerlo, pero: «No he tenido nada con él, pero sí una muy buena relación», decía misteriosa. Poco después, reconocía que hubo un momento en el que Bertín sintió «una atracción» hacia ella.

¿Y cómo fue la cosa? Sandra Barneda explica que Bertín intentó ir a la cama con ella «a su manera«. ¿Y en qué consiste este método? «Me invitó a su finca. Le dije que se lo agradecía, pero que no iría y que no pasaba nada. Y vosotros, compañeros, sois unos traidores y no pienso decir nada más», decía criticando que le hubieran forzado a compartir esta historia con la audiencia.

Sandra Barneda revela que un famoso quiso ligar con ella | Telecinco

Bertín Osborne ha asegurado haber mantenido relaciones con más de 1.000 mujeres

Visiblemente incómoda, ha intentado cambiar de tema y restarle importancia. Sea como sea, con esto ha añadido más leña al fuego contra un presentador de quien se habla muchísimo sobre su vida extramatrimonial. Con otro hijo a punto de nacer, se han conocido tres amantes más de Bertín Osborne en poco más de un mes.

Hay que recordar que en 2014, Bertín se sometió a un polígrafo al Sálvame Deluxe qué aseguró que había mantenido relaciones íntimas «con más de 1.000 mujeres». Su última mujer formal, Fabiola Martínez, ha reconocido esta misma semana que se ha desenamorado de él y que ya ha dejado de afectarle que aparezca una amante tras otra. Sabe que le fue infiel unas cuantas veces, una serie de traiciones que no habría perdonado.

Bertín Osborne habría intentado ligar con Sandra Barneda | Europa Press

La vida sentimental de Bertín Osborne continúa protagonizando llevadas, un tema del que parece que la prensa rosa no se cansa de especular.