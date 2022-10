Roberto Álvarez reconeix que ha hagut de vendre al carrer per sobreviure

Roberto Álvarez ha reaparegut després d’uns anys en segon pla. L’actor, que va fer-se conegut gràcies a Manolito Gafotas i al paper de pare d’Ana y los 7, actualment prova sort en el món del teatre. Fa més de 30 anys que explota la seva faceta interpretativa, la que ha volgut posar sobre la taula una altra vegada a través d’una entrevista sobre la seva vida personal que espera que cridi l’atenció dels fans.

Casat amb la també actriu Marta Molina i pare de dos fills, només té bones paraules per la seva vida familiar: “Aquesta casa sempre està plena d’alegria i de llum. Tinc dos fills meravellosos, una nena de 13 anys que és una estudiant boníssima i un terratrèmol de persona. El meu fill de 19, per la seva banda, és més seriós però molt lúcid alhora. I què dir de la meva dona, és una persona boníssima i una actriu excel·lent”, revela a Semana.

Roberto Álvarez parla del pitjor moment que ha viscut en la seva carrera

Assegura que ella l’anima a continuar en el món de la televisió i el teatre, el que no és gens fàcil. De fet, Roberto treu a la llum per primera vegada que els seus inicis en la professió no van ser fàcils: “Els primers set anys van ser horribles. La meva primera companya de teatre era una meravella, teníem un local preciós i uns muntatges meravellosos però vivíem en una angoixa terrible”.

“Recordo que donava classes i que vaig arribar a vendre al carrer per poder sobreviure. Havia de vendre coses al Rastro i pensava que mai no podria viure d’això… Em vaig fer productor per tirar endavant la companyia i, afortunadament, va acabar produint-se amb el pas del temps. Jo vivia humilment gràcies a un sou que havia aconseguit dignament, però no vaig treballar a televisió fins que tenia 40 anys”, ha afegit.

Roberto Álvarez i la dona, en l’última imatge en públic | Europa Press

L’actor compagina el teatre amb la passió per la cuina

Ell és enginyer de Telecomunicacions, un títol que assegura que va treure’s perquè el pare volia que es gradués. Ara bé, va compaginar els estudis amb el teatre des del principi: “Cada vegada m’anaven sortint més i més papers. Em van arribar a considerar un dels actors més atractius perquè això forma part de la màgia de la televisió. Arran de l’èxit d’Ana y los 7 em veien com un home milionari, amant de la família i que no s’assabentava de res”.

Ara es dedica al teatre, el que compagina amb la seva passió per la cuina: “Se’m dona bé, però com si fos un químic. El meu últim repte ha estat un pastís que vaig trigar set dies en fer-la perquè tenia ingredients molt específics que em van trigar molt de temps i diners de trobar. M’agrada sotmetre’m a complicacions enormes, el que provoca que la meva dona em demani que deixi de fer experiments”.