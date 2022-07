Rihanna desbanca les Kardashian i es converteix en la milionària més jove

Rihanna s’acaba de convertir en la multimilionària més joves dels Estats Units. Tal com explica la revista Forbes, la cantant ha aconseguit desbancar a la famosa família de les Kardashian i es col·loca en el lloc número 21 entre les dones més riques dels EE UU, amb més de 1.400 milions de dòlars de patrimoni net. A més, aquesta posició la porta a ser la multimilionària més jove, deixant fora de joc a Kylie Jenner, la germana de la família Kardashian que tenia aquesta posició des de fa cinc anys.

Aquesta posició que ha aconseguit la cantant no només es deu a les seves gires i els múltiples números 1 que ha aconseguit amb les seves cançons, sinó que també hi ha jugat un gran paper la seva faceta d’emprenedora. En aquest sentit, Rihanna ha creat un imperi de moda i bellesa que l’ha ajudat a guanyar-se la posició de multimilionària més jove als seus 34 anys. En concret, els seus 1.400 milions de dòlars provenen de la seva carrera musical i de les marques Fenty Beauty i Fenty Skin, de les quals posseeix el 50% de participacions, i Savage x Fenty, de llenceria, de la qual posseeix el 30%.

Compaginar, escenaris, empreses i família

La cantant nord-americana va sorprendre els seus fans quan va anunciar que es retirava dels escenaris durant un temps. En aquest sentit, ella mateixa assegurava que volia fer una pausa per dedicar-se a altres aspectes de la seva vida. De fet, Rihanna fa poc que ha sigut mare d’un nen amb la seva parella A$AP Rocky i amb tot el que la maternitat comporta, la cantant ha decidit centrar-se en els seus negocis. Tot i això, no és un no definitiu i podria ser que tornés a la música en un futur no molt llunyà. De moment, però segueix conquistant llistes, no per la seva música sinó pels seus avenços, convertint-se en la multimilionària més jove dels Estats Units.