Els 10 joves més rics del planeta i d’on treuen la fortuna

Les grans fortunes del món ja estan molt repartides. De fet, els empresaris més rics del planeta fa anys que segueixen sent els mateixos, però igual que el planeta avança, nous rics entren al tauler de joc. És per aquest motiu que la revista nord-americana Forbes publica una llista amb tots aquells joves de menys de 30 anys que han aconseguit una fortuna amb els seus negocis. Herències, nova tecnologia o inversions són alguns dels motius pels quals aquests joves han aconseguit arribar al bilió abans d’arribar a la trentena.

Gary Wang

El jove de 28 anys que encapçala la llista és Gary Wang, el fundador i director general d’una de les companyies més important d’invercanvi de monedes i criptomonedes del món. Gràcies a la seva formació en tecnologia i la seva entrada al món de la digitalització El jove estatunidenc té un total de 5,9 bilions de dòlars, el que equival a uns 5.400 milions d’euros.

Gustav Magnar Witzoe

El noruec de 28 anys Gustav Magnar Witzoe ha heretat la seva fortuna del seu pare. Actualment, el patriarca d ela família és el propietari d’una de les companyies de producció de salmó més important de Noruega i ha decidit donar-li la meitat de la seva fortuna al seu fill. Witzoe, gràcies a la transferència, ha obtingut un total de 4,5 bilions de dòlars, el que es tradueix en aproximadament 4.100 milions d’euros.

Kevin David Lehmann

El jove alemany entra la llista amb només 19 anys. El pare de Kevin David Lehmann és el propietari d’unes drogueries molt famoses d’Alemanya. Quan el seu fill va fer els 18 anys li va cedir la meitat del negoci, fent que es convertís en el primer jove del món en tenir 2,4 bilions de dòlars, el que suposa un total de 2.200 milions d’euros.

Una farmàcia de Barcelona / Jordi Borràs

Ryan Breslow

El jove nord-americà Ryan Breslow és el fundador de la companyia Bolt, un programari avançat que ajuda a agilitzar gestions i accelerar processos a les marques i empreses que comercialitzen er internet. Amb només 27 anys s’ha convertit en el tercer jove més ric del món amb un total de 2 bilions de dòlars en capital, el que equival a aproximadament a 1.800 milions d’euros.

Austin Russell

L’emprenedor de també 27 anys Austin Russel ha utilitzat la tecnologia avançada per aconseguir una gran fortuna. És el creador i fundador de la companyia Luminar Technologies, que crea una classe de tecnologia que es fa servir en el sector automobilístic, sobretot en la fabricació i investigació de cotxes autònoms. Gràcies a això, Russel ha aconseguit tenir 1,6 bilions de dòlars, el que es tradueix en uns 1.400 milions d’euros.

Wang Zelong

El xinès de 25 anys també ha heretat la seva fortuna d’una empresa molt important de la Xina que es dedica als químics. Gràcies a aquesta injecció de diners, consta entre els deu joves més rics del planeta, amb un total de 1,5 bilions de dòlars, el que es tradueix aproximadament amb uns 1.400 milions d’euros.

Henrique Dubugras i Pedro Franceschi

Els dos joves brasilers de 26 i 25 anys, respectivament, són els fundadors de Brex, una companyia nord-americana de targetes de crèdit per a companyies. Els dos joves són emprenedors i Brex no és el seu primer salt al món dels negocis. De fet, acumulen unes altres dues empreses que van fundar i van vendre abans d’aconseguir l’imperi de Brex. Per aquest motiu, ambdós emprenedors tenen un total de 1,3 bilions de dòlars de capital, el que suposa 1.200 milions d’euros cadascun.

Brex és una companyia de targetes de crèdit per a empreses / Pixabay

Katharina Andresen i Alexandra Andresen

Les noruega de 26 i 25 anys respectivament han estat les joves amb més diners del món durant tres anys consecutius fins que han estat destronades. Les germanes Andresen han heretat el total de l’imperi del seu pare (la meitat cadascuna), que és inversor en cap i propietari d’una gran companyia a Noruega. Gràcies a la transferència que han rebut les joves es troben dins de la llista, amb un total d’1,3 bilions de dòlars, l’equivalent a aproximadament a 1.200 milions d’euros per cada una d’elles.