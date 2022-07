Les 10 cases i pisos més barats de Catalunya

Després de repassar el rànquing de les cinc cases més cares de Catalunya, totes elles espaioses, grans, elegants i plenes de luxe, és convenient revisar quins són els pisos més econòmics de tot el país per poder veure les dues cares de la moneda. Una de les cares de la moneda pot ser el pis més car de Catalunya, que costa 40 milions d’euros i està situat a la part superior de la Casa Seat de Barcelona. Però, i l’altra?

Els preus dels habitatges més barats de Catalunya et sorprendran perquè es situen ben lluny de la mitjana que es paga pels pisos -sobretot a la capital del país-. Aquest és el rànquing dels habitatges que gairebé tothom es pot permetre:

Urbanització Plaça de l’Oli, Valls: 6.000 €

Es tracta d’un pis d’un dormitori i un bany a Valls, tot per reformar. Té una superfície de 71 m2. No hi ha fotos del pis, únicament de la façana.

Pis en venda al carrer Ros de Medrano, a Tortosa: 6.800€

És un pis de 24 m² i dos dormitoris que s’ha de reformar al complet. Valia 7.000€ i ara ha baixat 200€. El més curiós és que a l’anunci posa que el pis està en bon estat, cosa que no sembla veritat per les fotos:

Xalet en venda al carrer Gombau de Flix: 8.300€

Aquest xalet, que ha baixat de 9.200€ a 8.300€ en els darrers dies, és el tercer immoble més barat de Catalunya. Té 168 metres quadrats construïts, 3 dormitoris i 2 banys. El venedor indica que està en bon estat, però únicament hi ha fotos de la façana.

Casa en venda al carrer Cuesta d’Algerri: 8.000€

Aquesta casa té 150 metres quadrats construïts, 6 dormitoris i el pàrquing inclòs. L’anunciant adverteix que la casa s’ha de reformar totalment i no està llesta per entrar a viure, tot i que li veu moltes possibilitats.

Casa al carrer Indústria, a Sarral: 8.500€

Aquesta casa té 240 m² i 4 dormitoris i dos banys. S’ha de reformar, segons adverteixen els propietaris en l’anunci al portal Idealista.

Casa en venda a la urbanització del carrer Mónica, a La Granadella: 9.000€

Es tracta, segons la descripció del propietari, d’un habitatge amb necessitat de reformes situat a la Granadella, a Lleida. Té una superfície de 52 m² on hi ha distribuïdes diverses dependències. Està ubicat en una zona pròxima a tots els serveis necessaris i és un immoble exempt del certificat d’eficiència energètica.

Xalet en venda a l’urbanització plaça La Placeta, a Ribera d’Ondara: 9.000€

Es tracta d’una casa d’un dormitori i un bany a Ribera d’Ondara, a la Segarra. L’immoble té una superfície de 42 m2 i necessita reformes.

Pis en venda al carrer de la Murada, Sant Jaume de Tortosa: 9.100€

Aquest pis ha baixat 500€ en l’última setmana. Té quatre plantes sobre rasant i té saló-menjador, cuina, 3 habitacions i 1 bany. Està situat a 350 metres de la Universitat Rovira i Virgili i a 10 minuts del centre de la ciutat.

Pis en venda al carrer Nord de Godall: 9.200€

Segons els propietaris d’aquest pis aquesta és una oportunitat “única”, ja que el preu està al 50%. Es tracta d’una casa adossada “molt ben ubicada” que té 3 plantes amb una superfície total de 121 m2 construïts.

Xalet adossat en venda al carrer Sant Joaquim d’Ulldecona: 9.900€

Casa de 112 metres quadrats per reformar. Els propietaris la defineixen com una “excel·lent oportunitat” per comprar una casa amb planta baixa en una zona residencial. El xalet en qüestió té una habitació i un bany i està a reformar segons els mateixos anunciants.