El Congrés rebutja les esmenes contra la Llei de l’habitatge

El Congrés dels Diputats ha rebutjat les esmenes que havien presentat PP, Cs, PDeCAT, PNB, i Junts en contra de la nova Llei de l’habitatge. Gràcies als vots d’ERC i Bildu, la llei no ha estat canviada en la seva totalitat, ja que les esmenes no han tirat endavant per 174 vots en contra, 161 a favor i 4 abstencions. Amb tot, ERC ha advertit el govern espanyol que el seu suport passa únicament per impedir que la llei quedi varada en aquest punt, i que si vol els seus vots per a l’aprovació definitiva de la norma haurà de complir els seus compromisos.

Aquest dijous, ERC ha afirmat que donaria el seu vot perquè la llei pogués continuar endavant. Tot i això, la formació també ha advertit que per la aprovació definitiva hauran de complir amb d’altres espectatives que té el partit per la llei. Un dels principals compromisos que ha demanat ERC és l’acord verbal i escrit de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Raquel Sánchez, sobre el respecte a les competències autonòmiques. Gràcies a aquesta decisió ara el text es podrà tramitar en comissió, on tots els partits hi podran fer aportacions. Finalment, el text definitiu se sotmetrà a criteri de la cambra en els pròxims mesos.

“La llei habilita a les comunitats autònomes per adoptar mesures més intenses a zones residencials amb preus tensats” i permet que els ajuntaments “puguin establir recàrrecs sobre béns immobles desocupats de manera permanent, sempre que no siguin segones residències“, ha explicat la ministra Sánchez.

Tot i això, el recel ha s’ha estés per les altres formacions catalanes, sobretot el PDeCAT i Junts que no han aprovat aquest acord entre el govern espanyol i Esquerra. De fet, el portaveu del PDeCAT, Ferran Bel, ha afirmat “molts articles” de la llei envaeixen les competències de les comunitats perquè, entre altres, aborda qüestions relacionades amb l’habitatge protegit o la delimitació de les zones tensades. A més, la diputada de Junts, Mariona Illamola ha dit que el text vulnera les competències de l’Estatut.