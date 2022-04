Pep Gómez, entre els joves destacats menors de 30 anys de la llista Forbes

Pep Gómez ha passat a formar part de la prestigiosa llista dels 30 joves menors de 30 anys més influents triats per ‘Forbes’ España. La prestigiosa publicació destaca la trajectòria i èxit de diferents joves que “són ja líders, professionals influents en molt diversos sectors productius, des de la tecnologia, la cultura o la sostenibilitat fins a l’emprenedoria social. Són brillants”.

Amb tan sols 19 anys va fundar Fever, la plataforma a líder a nivell mundial de descobriment d’alternatives d’oci en les diferents ciutats, depenent dels interessos de l’usuari, la valoració del qual ha aconseguit en 2022 els 1.000 milions de dòlars, gràcies a una ronda d’inversió finançada per Goldman Sachs. Amb aquesta operació, Pep Gómez es convertia en l’emprenedor espanyol més jove a fundar una ‘start-up unicorn’.

També és fundador i president de Reby, ‘startup’ que va llançar en 2018 i que es dedica a dissenyar vehicles elèctrics per a ús compartit. Posicionada com a empresa líder en micro mobilitat en el sud d’Europa, ja opera en més de 20 ciutats i té com a objectiu transformar la mobilitat urbana cap a un model sostenible.

Visionari des dels 14 anys

Quan era només un adolescent de 14 anys va començar a apuntar el seu esperit emprenedor amb l’impuls de petits projectes. Només acabar la selectivitat, va marxar de la mà de Bernardo Hernández, CEO de Verse, cofundador d’Idealista i exdirector de producte de Google, a Silicon Valley per a col·laborar en un dels seus projectes. Va ser a Silicon Valley on va entrar en contacte amb el món de les ‘start-ups’ i les aplicacions, i just un any després de complir la majoria d’edat, Pep Gómez va fundar Fever el 2011.

La seva trajectòria l’ha conduït a invertir en diferents companyies i convertir-se en assessor d’unes altres, com la signatura Asics o Pressa. Pep Gómez va ser nomenat president de NUMA Growth, un programa d’inversió en ‘startups’ i empreses tecnològiques del Barcelona Mobile World Capital i també cofundador de la incubadora de negocis The Collider, un ‘venture builder’ que impulsa projectes de transferència de tecnologia de les universitats espanyoles.

En la llista elaborada per ‘Forbes’ España destaquen figures reconegudes del panorama musical com Rosalía, així com el polifacètic ‘streamer’ i ‘youtuber’ Ibai Llanos. També es troba la futbolista del FC Barcelona Alèxia Putellas, que s’ha convertit en la primera dona espanyola a aconseguir la Pilota d’Or. Entre altres emprenedors, malgrat la seva curta edat, estan joves com Guillermo Alén de Getlife o Belén de Jaime, l’app Flipeat s’ha convertit en un model d’èxit.