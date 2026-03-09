Rihanna ha viscut un dels pitjors ensurts de la seva vida aquest cap de setmana, quan una dona ha començat a disparar cap a casa seva quan ella estava a dins. Era el migdia de diumenge quan, de sobte, l’exitosa cantant començava a sentir com algú armat l’amenaçava a la porta de la seva mansió de Califòrnia. L’atacant en qüestió, que més endavant sabria que era una dona de 30 anys, ha estat detinguda després de causar tot un escàndol quan ha efectuat més d’una desena de trets amb un fusell d’assalt.
El Departament de Policia de Los Angeles ha informat la premsa local que el tiroteig ha tingut lloc cap a la una del migdia, quan la sospitosa s’ha apropat a la propietat de l’artista amb la intenció d’espantar-la. Des de dins del seu cotxe, la dona hauria disparat deu vegades cap a la casa i, quatre d’aquests trets, han aconseguit impactar contra la residència. Almenys un d’ells, diuen, ha penetrat a les seves parets així que podria haver estat mortal si fem cas al que publica Los Angeles Times.
Què se sap de l’atac que ha patit Rihanna a casa seva?
La cantant estava a dins d’aquesta casa de Beverly Hills quan s’ha dut a terme l’atac, però afortunadament no estan ferits ni ella, ni el marit ni cap dels seus tres fills. De moment, ha optat per mantenir-se en silenci i no s’ha pronunciat sobre un fet que deu haver-la espantat molt. La presumpta responsable, de 30 anys, ha estat detinguda i ha quedat sota custòdia policial. Ella, que conduïa un Tesla blanc, va intentar fugir del lloc dels fets, però la van perseguir amb helicòpter i mitja hora més tard van aconseguir enxampar-la a l’aparcament d’un centre comercial.
S’ha filtrat a la premsa, per exemple, que duia els cabells trenats i que vestia una brusa de color crema. De moment, però, no se sap res més sobre ella o els motius que l’haurien motivat a cometre aquest atac. Sí que han dit que, a l’interior del cotxe, van trobar un rifle d’assalt i set casquets de bala. La premsa estarà pendent de l’evolució de la investigació, que pretén aclarir què pretenia l’atacant i quina pena li imposarà la justícia.