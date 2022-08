La neta més polèmica de Plácido Domingo dona detalls de la vida familiar

Plácido Domingo va rebre per totes bandes arran de les acusacions d’assetjament que van dirigir-li. El compositor ha deixat clar que el seu error va mantenir-se en silenci, el que va trencar un cop li van donar la raó a ell. Ara és una de les seves netes qui n’ha parlat públicament en una entrevista, Ivonne Armant. Va haver-hi una època en què tenia molt repercussió mediàtica perquè va participar en una edició de GH VIP -que va guanyar- i pel reportatge que va protagonitzar a la revista Interviú.

Ha estat a La Razón on ha volgut defensar l’avi i en la que també ha explicat què és de la seva vida. La noia revela que ha hagut de deixar la feina i la seva vida per establir-se a Marbella, on es dedica a cuidar la seva mare mentre gestiona la seva pròpia agència de Màrqueting. I què li passa? Explica que li han diagnosticat una bipolaritat extrema, la que impedeix que puguin deixar-la sola: “Ara mateix em dedico a salvar la vida de la meva mare. Em vaig anar adonant que estava deteriorant i vaig començar la cerca d’especialistes que poguessin ajudar-la”.

El seu somni actual? Poder fer una sèrie a Netflix: “Estic escrivint un llibre sobre la meva vida, en el que explico coses que servirien per fer capítols molt interessants. Tinc experiències de les meves vivències a la mansió Playboy, per exemple. Deien que la meva família es va enfadar quan vaig aparèixer a la revista, però eren tot rumors. Al meu avi no li agradava gaire, és cert, però mai no es va enfadar. Sempre ha estat un home de món i sabia que era feina”.

Entrevista de la neta de Plácido Domingo | Instagram

Ivonne sempre ha estat la neta més controvertida del cantant | Instagram

La neta més controvertida de Plácido Domingo el defensa en una entrevista

Precisament les declaracions sobre Plácido Domingo són les que més han cridat l’atenció: “Tots dos som molt similars, forts i aventurers. L’estimo. Ell és la meva passió i crec que jo sóc una de les seves netes preferides. Sempre li pregunto d’on treu tanta força per fer tantes coses. Després de tota la polèmica el van rebre genial, increïble, fantàstic i un reconeixement a tota la seva vida. És impressionant que amb l’edat que té continuï com els Déus. És un home excepcional i ha demostrat al món sencer que quan vols alguna cosa, pots. Ell va estar contagiat de coronavirus, però som una família genèticament forta i continua bé. Ell estima Madrid i Madrid l’estima a ell”.

Què ha dit sobre les acusacions d’assetjament contra ell? “Això ha quedat enrere. Tot el que es va parlar sobre ell va ser una bola. No va haver-hi proves i el meu ho va explicar. Va sortir net de tot allò i la tornada al Teatre Reial l’ha fet molt feliç a ell i a tots nosaltres. Ens encanta que tornin a reconèixer la seva valia personal i professional”.