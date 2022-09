Paz Padilla i la ministra de cultura francesa, gairebé idèntiques

Paz Padilla ha aconseguit molts seguidors gràcies a l’humor i optimisme amb què es pren la vida. La presentadora està sent notícia aquesta setmana per la seva reaparició a televisió després de l’acomiadament de Telecinco, el que ha quedat anul·lat gràcies a haver arribat a un acord extrajudicial. Ara tothom parla d’ella per un tema que no té res a veure amb la feina, sinó amb el seu físic.

La fotografia de la presentadora corre per les xarxes socials en haver sortit a la llum la seva gran similitud amb la ministra de cultura de França. Rima Abdul Malak va visitar el Museu Reina Sofia de Madrid fa uns dies en un acte oficial amb Miquel Iceta i tothom va començar a comentar com s’assemblava a la presentadora. Han estat tants els missatges, que ella ha volgut continua a la broma i ha preguntat als seus seguidors si realment són tan similars físicament: “Tinc una doble!“, se n’ha mofat.

No contenta amb això, ha fet un muntatge amb una fotografia seva i una altra de la política francesa perquè puguin buscar les deu diferències: “Ministra de cultura francesa contra la minestra de verdura espanyola”, escriu tot fent broma.

Paz Padilla, molt semblant a la ministra de cultura francesa | Instagram

La presentadora continua la broma | Instagram

Els seguidors de Paz Padilla, pendents de la reincorporació a la televisió

Paz Padilla va anunciar fa pocs dies que tornarà a Telecinco com a col·laboradora de Ya es verano, el programa que presenta Frank Blanco els caps de setmana. Allà farà de tertuliana, un paper al que s’haurà d’adaptar després dels darrers anys com a presentadora de Sálvame. De moment sembla descartat el seu retorn al programa del cor, ja que hauria acabat molt malament amb una cúpula que hauria arribat a prohibir als seus companys que parlin d’ella.