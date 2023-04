Óscar Tarruella dona molts detalls de la ruptura amb Mónica Naranjo

Mónica Naranjo i Óscar Tarruella van estar 16 anys junts, una relació que van deixar el 2019. Des de llavors, l’expolicia judicial ha parlat de la ruptura en diverses ocasions i mai no ho ha fet amb paraules gaire agradables. Ara acaba de tornar a parlar sobre ella a El Español en una entrevista que torna a demostrar que no estava molt bé amb ella.

Acaba de publicar un llibre en el qual explica el dia a dia de la seva feina com a investigador. En la seva promoció, ha deixat caure que ho ha passat malament: “La vida m’ha sobrepassat en moltes ocasions i he hagut de créixer, aprendre i sobreviure sobre la marxa. La meva vida anava molt ràpidament i amb 20 anys va néixer el meu fill. Em vaig preparar per poder donar-li una vida millor, opositar a Policia em va semblar la millor alternativa”.

Ell era agent dels Mossos quan va conèixer Mónica Naranjo. La història és curiosa, tenint en compte que la va veure el dia que va acudir a casa de la cantant per investigar qui havia entrat a robar-li. El 2003 van casar-se i ella va adoptar el seu fill, moment en el qual va demanar-li que la representés musicalment: “Ella sentia que la robaven i què millor que un policia per combatre els dolents del xou. Fins i tot, em vaig convertir en el responsable de portar una cantant a Eurovisió i fer-li un forat en el món de la televisió. Allò va ser un repte temporal, un parèntesi en la meva vida”.

Óscar reconeix que ara s’adona que aquell no era el seu món: “Em sentia com un animal salvatge en captiveri, així que mai no vaig abandonar del tot el món del crim. Vaig continuar estudiant i participant en la formació de futurs professionals”. Aquella època com a representant de la Mónica no va ser fàcil, ja que diu que troba a faltar el seu pis de solter i la seva joventut: “Es va transformar en ansietat, excés de responsabilitat, caos i destrucció personal”.

Mónica Naranjo i Óscar Tarruella, quan encara eren parella | Wikimedia

Óscar Tarruella reconeix que no té relació amb Mónica Naranjo des que trenquessin

L’ex de la cantant va posar-se malalt, ja que van trobar que tenia el cos ple de ganglis inflamats: “Aquell moment va marcar un punt d’inflexió en la meva vida, a partir d’allà va haver-hi un abans i un després. Vaig posar fi a tot aquell món i vaig escollir dedicar-me al que havia estat la meva passió. Vaig alliberar-me d’aquella etapa i de totes les coses que va comportar”.

“En general és difícil treballar amb la teva parella en tots els oficis, encara que el de l’espectacle és encara més complex. No em sentia identificat amb aquest món, per mi la relació amb ella era tòxica. No era feliç i vaig posar fi a la relació. Jo em vaig sincerar i no vaig dir que la relació fos tòxica per culpa d’ella, sinó que era per culpa dels dos. Ella va decidir no tenir contacte amb mi. No estic al seu cap, però imagino que no deu ser fàcil que deixin a Mónica Naranjo. Jo no l’estava deixant, jo estava posant fi a una relació. Per mi ella sempre serà Mónica, no Mónica Naranjo”, etziba.