Mònica Naranjo retira de la venda la seva casa del Maresme￼

Mònica Naranjo ha pres una decisió. La popular cantant ha retirat de la venda la luxosa casa que té a al Maresme, segons publica la revista ‘Semana’. Es tracta d’un habitatge de 900 metres quadrats construïts i 3.000 de parcel·la, on vivia sola. Mònica Naranjo es va divorciar d’Óscar Tarruella l’any 2018, i quatre anys més tard va decidir posar la seva casa a la venda per 2,8 milions d’euros.

En un enclavament perfecte, l’artista havia decorat cada racó d’aquesta propietat situada en una urbanització en la qual té com a veïns a membres de la burgesia catalana. Va intentar trobar a inicis de 2022 un comprador a través de diversos portals immobiliaris, però fa només uns dies que l’ha retirat de la venda, segons assegura la revista del cor.

Aquesta dràstica decisió de l’artista arriba un mes i mig després que sortís a la llum la seva intenció de vendre la casa en la qual ha viscut els últims anys. Tot i que l’anunci apareixia en tres pàgines webs, una d’elles estrangera, ja no queda ni rastre de l’habitatge. “La propietària ja no ven la casa”. Això és el que diuen les fonts de la revista ‘Semana’. Així que Mónica Naranjo s’ho ha repensat i, de moment, continuarà residint en el seu exclusiu domicili.

Mónica Naranjo – Telecinco

Un xalet de tres plantes

La casa està distribuïda en tres plantes i compta amb set dormitoris, vuit banys, una impressionant cuina, un gimnàs i fins i tot un celler, entre altres comoditats. Tot i que el més valuós són les vistes, perquè la cantant pot veure el mar sense necessitat de sortir del xalet. Però hi ha un altre detall que no podia faltar a la residència d’una artista: un estudi de música, on la intèrpret, de ben segur, ha creat molts dels seus èxits.