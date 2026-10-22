Marta Torné i Llucià Ferrer han fet les delícies dels seus fans més tafaners, ja que han respost un qüestionari molt divertit sobre els seus gustos i dèries personals. La presentadora d’Eufòria s’ha atrevit amb les preguntes del programa de Ràdio Flaixbac i, gràcies a això, hem pogut sentir alguna confessió que altra. Per exemple, ha generat molta curiositat quan ha tret a la llum que el lloc més curiós on ha dormit ha estat a casa d’un famós locutor i presentador català… No ha especificat quin, així que tothom s’ha quedat amb ganes de saber-ho. El millor? Que l’estrella de l’Atrapa’m si pots ha tingut una experiència similar: “Sí, jo també he dormit a casa d’una presentadora molt coneguda“.
També coincideixen, tots dos presentadors de TV3, en una confessió més espinosa: han tingut problemes amb la policia. En el cas de Marta Torné, arran de la queixa dels veïns: “Ha vingut la policia a casa perquè s’han queixat els veïns de la festa i del soroll que fèiem…“. Ell no ha volgut donar tants detalls, però sí que ha dit que també ha tingut alguna esbroncada dels agents. Gràcies a aquest vídeo que han compartit a xarxes, a més a més, hem pogut saber que no suporten la gent “maleducada” i la “intrusiva“. O, per exemple, que ella no suporta els plats amb vísceres i que ell recorda passar-ho molt malament el dia que el van forçar a menjar cervells i ronyons.
El moment més surrealista que han viscut Marta Torné i Llucià Ferrer a televisió
En aquest qüestionari, també han volgut que es mullessin sobre alguns moments surrealistes que han viscut a televisió. Ells que fa tants anys que treballen a primera línia deuen tenir moltes anècdotes… Les dues que han triat són molt bones, certament. La Marta Torné confessa que no s’esperava que acabaria sortint de festa amb María Jiménez, però així va passar: “Vam coincidir en un plató de Telecinco i, no sé com, vaig acabar sortint de festa per Madrid amb ella fins a les mil. Va ser absolutament surrealista, però en tinc molt bon record”.
I Llucià Ferrer? La seva anècdota és més angoixant: “Estàvem en un programa en directe a 8TV i, de sobte, a una actriu a qui estava entrevistant, li va venir la regla i no duia compresa. A mitja entrevista, vam haver de dissimular-ho molt pel mullader i com de malament que ho va passar, pobra. Però són coses de la vida, no passa res”.
Ells que són a dins del món televisiu, quina creuen que és la mentida més típica que es diu entre presentadors? La Marta reconeix que, més d’una vegada, ha mentit per quedar bé quan s’ha trobat algun company que ha estrenat programa: “Quan el veus, no t’agrada gens, i després et trobes el seu presentador i li dius que t’ha agradat molt i que estava molt bé”. Ell, per la seva banda, explica que a Madrid es fa molt allò de trobar-se algun company de la televisió i dir-li, de manera exagerada, que està “guapo, guapíssima i estupenda” encara que us odieu a mort.
És habitual que s’aprofiti aquest moment per intentar descobrir si els famosos tenen alguna mania. En el seu cas, sembla que sí. La Marta ha revelat que, abans de fer un directe o una obra de teatre, ha de rentar-se les mans molt bé abans de començar. I el Llucià? En el seu cas, ha confessat que no pot fer de ventre si no aprofita el moment per llegir el diari: “Però he de llegir molt, molt i molt“. Un seguit de revelacions que han fet molta gràcia als seus seguidors.